Одобрено ограничение налоговых льгот резидентам префрежимов

1 июля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 30 июня одобрила доработанные Минфином поправки об ограничении льгот участникам преференциальных налоговых режимов. Об этом "Ведомостям" рассказал источник, знакомый с результатами обсуждения, информацию подтвердил собеседник в кабмине. Первоначально законопроект был внесен в правительство в конце 2023 г. и спустя год был отправлен на доработку.

Проект поправок в Налоговый кодекс (НК) ограничивает сумму налоговых льгот - они не смогут превысить размер фактических расходов на капитальные вложения и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Речь идет о территориях опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток, Арктической зоны, особых экономических зон (ОЭЗ) в Магаданской и Калининградской областях, а также свободной экономической зоны (СЭЗ) в Республике Крым и Севастополе. Выполнение этого требования будет обеспечиваться расчетом специального коэффициента (соотношения объема капвложений к сумме сэкономленных в результате применения льгот средств). В базовом варианте его предлагают установить на уровне единицы (т. е. на 1 руб. налоговых расходов государства должно приходиться не менее 1 руб. частных вложений). При этом в доработанную версию вошли полномочия регионов устанавливать коэффициент объема инвестиций, отличный от указанного в законе (в том числе нулевой), а также перечень обязательств резидентов и пределов допустимых отклонений фактических значений от плановых.