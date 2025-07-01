Деловая активность в секторе МСП охлаждается

1 июля. FINMARKET.RU - Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка заметно влияет на состояние малого и среднего бизнеса — в мае деловаявпервые за два с половиной года фактически не росла: фиксирующий ее индекс RSBI (измеряется ПСБ, организацией "Опора России" и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. предпринимателей) снизился до 50,9 пункта (нахождение показателя ниже отметки 50 пунктов означает его уход в отрицательную зону). В апреле индекс был равен 52,4 пункта, в марте — 52,7, пишет "Коммерсант"

Постепенный спад активности в секторе МСП наблюдается с лета 2024 года.

Снижение активности также затронуло все сегменты МСП: индекс микробизнеса снизился за месяц на 0,9 пункта (п.) — до 50 п., среднего — на 2,8 п., до 51,4 п., малого бизнеса — на 2,1 п., до 51,6 п. В отраслевом разрезе хуже себя чувствует торговля: ее RSBI упал на 1,7 п., до 50 п.— из-за сложностей с продажами, проблем с кадрами и пессимизма по части инвестиций. RSBI сферы услуг снизился на 1,1 п., до 51,3 п., удержавшись от большего падения благодаря росту сбыта в майские праздники и старту сезона отпусков.