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01 июля 2025 года 09:06
Деловая активность в секторе МСП охлаждается
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Сергей Мальгавко/ТАСС
1 июля. FINMARKET.RU - Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка заметно влияет на состояние малого и среднего бизнеса — в мае деловая активность МСП впервые за два с половиной года фактически не росла: фиксирующий ее индекс RSBI (измеряется ПСБ, организацией "Опора России" и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. предпринимателей) снизился до 50,9 пункта (нахождение показателя ниже отметки 50 пунктов означает его уход в отрицательную зону). В апреле индекс был равен 52,4 пункта, в марте — 52,7, пишет "Коммерсант". Постепенный спад активности в секторе МСП наблюдается с лета 2024 года. Снижение активности также затронуло все сегменты МСП: индекс микробизнеса снизился за месяц на 0,9 пункта (п.) — до 50 п., среднего — на 2,8 п., до 51,4 п., малого бизнеса — на 2,1 п., до 51,6 п. В отраслевом разрезе хуже себя чувствует торговля: ее RSBI упал на 1,7 п., до 50 п.— из-за сложностей с продажами, проблем с кадрами и пессимизма по части инвестиций. RSBI сферы услуг снизился на 1,1 п., до 51,3 п., удержавшись от большего падения благодаря росту сбыта в майские праздники и старту сезона отпусков.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, МСП, активность
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