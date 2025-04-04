Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 апреля

4 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 5 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8448,74 (-15,06) руб./грамм; на серебро - 87,99 (-3,9) руб./грамм; на платину - 2603,91 (-54,8) руб./грамм; на палладий - 2560,55 (-109,02) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53018,805 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1578,676 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,61 коп. и составил 11,6414 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5355 руб., максимальный - 11,7915 руб. Было заключено 102244 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс юаня составил 11,5355 руб., максимальный - 11,7915 руб. Было заключено 102244 сделки. Объем торгов составил...

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Рынок акций РФ заверши торги падением под давлением продаж на фоне продолжающегося падения мировых фондовых площадок и нефти после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи откатился ниже 2790 пунктов. В Азии в пятницу... В Азии в пятницу... читать дальше

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Нефть остается в глубоком минусе вечером в пятницу на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+. Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса... Аналитики Goldman Sachs понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса... читать дальше

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Власти Камбоджи объявили о снижении пошлин на ввоз в страну ряда американских товаров, сообщил телеканал CNN. "Камбоджа, стремясь содействовать импорту товаров из США, незамедлительно сокращает максимальную ставку в 35% до применяемой ставки в 5% на 19 категорий... "Камбоджа, стремясь содействовать импорту товаров из США, незамедлительно сокращает максимальную ставку в 35% до применяемой ставки в 5% на 19 категорий... читать дальше

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Количество рабочих мест в Канаде в марте сократилось на 33 тыс., что привело к повышению безработицы до 6,7% по сравнению с 6,6% месяцем ранее, сообщило статуправление страны. Снижение было зафиксировано впервые за последние восемь месяцев и стало максимальным с января 2022... читать дальше

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Первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова помимо стратегического развития и вопросов развития системы международных расчетов будет курировать розничный бизнес группы, возглавляемый зампредом Георгием Горшковым, говорится в сообщении ВТБ. "Одна из наиболее амбициозных задач... "Одна из наиболее амбициозных задач... читать дальше

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Выручка компании "Русагротранс" (входит в "Деметра-Холдинг") в 2024 году составила 66,7 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2023 году (62,9 млрд рублей), сообщается в отчетности компании. Валовая прибыль снизилась на 7,5%, до 23,2 млрд рублей с 25 млрд рублей, прибыль... Валовая прибыль снизилась на 7,5%, до 23,2 млрд рублей с 25 млрд рублей, прибыль... читать дальше

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Государственное управление рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) Китая начало расследование в отношении местного подразделения американской химической DuPont de Nemours Inc., пишет China Daily со ссылкой на заявление регулятора. SAMR... SAMR... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает увеличить с трех до пяти лет срок действия записи в реестре российской промышленной продукции, включение в который позволяет участвовать в госзакупках и претендовать на меры государственной поддержки. Соответствующие изменения в 719-е... Соответствующие изменения в 719-е... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8448,74 (-15,06) руб./грамм; на серебро - 87,99 (-3,9) руб./грамм; на платину - 2603,91 (-54,8) руб./грамм; на палладий - 2560,55 (-109,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 07.04 по 13.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 84,2774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 92,9855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,53 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американский рынок акций продолжил падение после того, как четверг стал наихудшим днем для S&P 500 и Nasdaq с 2020 года вслед за объявлением президентом США Дональдом Трампом масштабного пакета торговых пошлин. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)... Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)... читать дальше

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Риск рецессии в мировой экономике в 2025 году вырос до 60% с 40% после повышения США импортных пошлин, полагают аналитики J.P.Morgan Chase. "Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - заявили они, добавив, что... "Разрушительная политика США является самым большим риском для мировых перспектив на весь год", - заявили они, добавив, что... читать дальше

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