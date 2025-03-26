26 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|март 2025
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
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26 марта 2025 года 11:41
Чистая прибыль ВТБ за 2 месяца 2025 года по РСБУ выросла на 29% и составила 39,61 млрд руб. против 30,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка... читать дальше
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26 марта 2025 года 11:35
Клиенты банков испытывают сложности при попытке перевести средства через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили "Интерфаксу" клиенты крупных кредитных организаций.
При попытке перевести средства через мобильное приложение Т-банка появляется уведомление: "Сломались... читать дальше
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26 марта 2025 года 11:31
Портам стран Европейского Союза с 26 марта запрещено оказывать услуги перевалки сжиженного природного газа (СПГ), произведенного или экспортированного из России. Соответствующие санкции были введены в июне 2024 года, но до 26 марта 2025 года была дана отсрочка исполнения по... читать дальше
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26 марта 2025 года 11:24
Вводимые президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины могут помешать способности страны справляться с растущей долговой нагрузкой и более высокими процентными ставками, предупредило международное рейтинговое агентство Moody's.
"Фискальная устойчивость страны... читать дальше
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26 марта 2025 года 11:19
Потребность российских регионов при обеспечении северного завоза составляет 30-40 млрд руб. на двухлетний период, сообщил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на Международном Арктическом форуме в Мурманске в ходе сессии, посвященной... читать дальше
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26 марта 2025 года 11:12
"Московская биржа" 29 марта добавит 26 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на торгах в выходные дни, говорится в сообщении площадки. Таким образом, по выходным инвесторы смогут совершать сделки с 79 акциями.
Мосбиржа с 1 марта начала проводить... читать дальше
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26 марта 2025 года 11:05
Риски того, что повышение инфляционных ожиданий начнет отражаться на рынке облигаций, вызывают серьезные опасения у Федеральной резервной системы (ФРС), заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби. "Если мы начнем видеть на рынке динамику долгосрочных... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:58
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО "КАМАЗ" и облигаций компании до уровня АА-(RU) с АА(RU), сохранив "стабильный" прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Понижение кредитного рейтинга КАМАЗа связано с ухудшением... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:51
В феврале потребительские цены в Великобритании выросли на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3% в январе.
Аналитики в среднем прогнозировали рост цен в... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:44
Парламент Армении принял сегодня во втором и окончательном чтениях закон о вступлении республики в Евросоюз. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за принятие закона проголосовали 64 депутата, против - 7.
За принятие закона проголосовали лишь представители правящей... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:37
Вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто обсудил вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, условия расширения российско-венгерского сотрудничества в нефтегазовых и энергетических проектах, сообщила пресс-служба... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:30
Банк России продал валюту расчетами 25 марта на 5,9 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ с 9 января 2025 года возобновил... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,26 пункта (0,735%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3187,88 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 8,7 пункта (0,735%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:24
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 марта по данным на начало операционного дня выросло до 1085,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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26 марта 2025 года 10:22
Основные программы господдержки спроса в автопроме в январе-феврале 2025 года простимулировали реализацию более 22,6 тыс. новых автомобилей, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
В частности, в рамках программы льготного автокредитования было продано более 17 тыс.... читать дальше
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26 марта 2025 года 10:15
Инвесторы и назначенные городом операторы построят 6,7 млн кв. м жилья для реновации в проектах комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики.
"Программа КРТ действует в столице с 2020 года. Сейчас она насчитывает 302... читать дальше
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