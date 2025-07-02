2 июля. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии 2025 г. продажи полисов для путешественников выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Страховка подешевела в среднем на 5%, до 2534 рублей, пишет "Российская газета" . В пятерку направлений, куда туристы чаще всего оформляли полисы, вошли Шенгенская зона, Китай, Таиланд, Турция и ОАЭ. Такие выводы содержатся в совместном исследовании "Сравни" и OneTwoTrip.

"Россияне стали более осознанно относиться к вопросам страхования, - полагает директор по развитию страхового бизнеса в "Сравни" Владислав Головкин. - Рост числа оформленных полисов на фоне снижения их средней стоимости говорит о том, что люди активно ищут оптимальные решения".

Чаще всего в первом полугодии россияне оформляли полисы на поездки длительностью от 8 до 15 дней.

Статистика страховщиков подтверждает выводы исследования. По данным "Совкомбанк Страхование" общее количество оформленных полисов для выезжающих за рубеж (ВЗР) для поездок в июне 2025 года выросло на 11% по сравнению с июнем 2024 года. Среди самых популярных направлений - страны Шенгена, Китай, Россия, Турция и Таиланд.

Согласно аналитике "Ингосстраха", этим летом больше половины туристов (51%) планируют свой отдых в Турции, еще 15% - на родных просторах, путешествуя по России. На 3-м месте в списке расположился Вьетнам (4%), также в топ вошли страны Шенгенского соглашения - Франция, Италия и Испания.