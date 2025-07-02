Банки неохотно снижают ставки по потребкредитам

2 июля. FINMARKET.RU -неохотно снижают ставки по потребкредитам - лишь 6 из топ-15 игроков сделали это в июне. Как пишут "Известия" , это следует из данных на сайтах кредитных организаций.

Само сокращение ставок незначительное: средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК - включает в себя не только ставку, но и все дополнительные платежи заемщика, например страховку) за месяц снизился лишь на 0,7 п.п., до 34%.

Это всё еще заградительный уровень - переплата по такой ссуде на среднем сроке в два года превысит треть от изначальной суммы.

Банки неохотно снижают ставки по кредитам, хотя ключевую по итогам заседания ЦБ 6 июня опустили до 20% (на 1 п.п.) вопреки прогнозам рынка. При этом ставки по вкладам банки корректируют более активно. За июнь доходность по депозитам снизилась во всех российских финансовых организациях из топ-20, а средняя ставка по вкладам на срок 6 месяцев стала ниже 18%, говорится в исследовании Frank Media. Получается, что реальные проценты по кредитам сейчас фактически вдвое выше, чем по депозитам.

А ведь именно от ставок по вкладам зависят условия кредитов. Все заемные средства финансовая организация выдает за счет денег населения и бизнеса, привлеченных на депозиты.

Ставки по ним в начале года превышали 20%, поэтому пока банки, вероятно, пытаются "отработать" более дорогое фондирование. Тем не менее внеплановое снижение ключевой должно было привести к более активному пересмотру условий по ссудам. Однако игроки стараются заработать, пока кредитование в целом не станет менее выгодным.