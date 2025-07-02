Минюст хочет изменить регулирование судебно-экспертной деятельности в РФ

2 июля. FINMARKET.RU - Минюсту удалось вернуть в законотворческую повестку законопроект, который существенно изменит регулирование судебно-экспертной деятельности в России. Соответствующая инициатива была внесена в Госдуму и принята в первом чтении в 2013 г., а в 2018 г. профильный комитет палаты по законодательству даже предлагал его отклонить, следует из думской базы. 30 июня правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенные министерством поправки ко второму чтению, пишут "Ведомости"

Изменения коснутся закона "О судебно-экспертной деятельности". Предполагается, что Минюстом будет создан реестр частных и государственных экспертов, которые должны будут пройти аттестацию, а качество их заключений подлежит мониторингу и регулярной оценке, в том числе на основании поступивших обращений граждан.

Как рассказали в Минюсте, ключевая задача законопроекта - комплексное правовое регулирование судебно-экспертной деятельности. Министерство хочет в том числе установить квалификационные требования, порядок госаттестации и ответственности судебных экспертов. Таким образом, считают в Минюсте, будет возможно повысить качество судебных экспертиз и сохранить контроль за соблюдением стандартов и квалификационных требований при их проведении.

Обязательной сертификации подлежат методики, программы и приборы, которые будут применяться при судебной экспертизе. Детально этот процесс будет прописан в постановлении правительства.