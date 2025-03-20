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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта
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20 марта 2025 года 17:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 марта
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20 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8214,88 (+155,22) руб./грамм; на серебро - 92,04 (+1,25) руб./грамм; на платину - 2694,38 (+28,07) руб./грамм; на палладий - 2612,98 (+39,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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