.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60662,511 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 296,412 млрд руб., или на...

.

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник ростом индексов на 0,4-3,8%. Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил подъем по большинству blue chips в ожидании телефонных переговоров президентов США и России в рамках процесса... Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил подъем по большинству blue chips в ожидании телефонных переговоров президентов США и России в рамках процесса... читать дальше

.

Индия в феврале 2025 года импортировала золота на $2,338 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 62% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 13% меньше, чем в январе текущего. Это на 62% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 13% меньше, чем в январе текущего. Всего за 2 месяца года импорт золота в... Всего за 2 месяца года импорт золота в... читать дальше

.

Вопрос повышения уровня финансирования из бюджета федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), позволяющего снизить расходы по налогу на прибыль при инвестировании сэкономленных средств в развитие производства, сейчас не очень актуален, учитывая, что многие компании... читать дальше

.

Китайская BYD Co. планирует выбрать страну для строительства третьего европейского завода в течение семи-восьми месяцев, заявил во вторник специальный советник компании по Европе. "Мы не исключаем никаких вариантов и сейчас рассматриваем любые страны" - сказал Альфредо... "Мы не исключаем никаких вариантов и сейчас рассматриваем любые страны" - сказал Альфредо... читать дальше

.

Средняя цена нефти марки Brent в 2025 году составит $74 за баррель, WTI - $70 за баррель, согласно обновленному прогнозу Barclays. Аналитики Goldman Sachs несколько дней назад ухудшили ожидания для Brent на текущий год, сообщает Reuters. Аналитики Goldman Sachs несколько дней назад ухудшили ожидания для Brent на текущий год, сообщает Reuters. "Падение цен на $10 за... "Падение цен на $10 за...

.

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana Srl делает ставку на диверсификацию и развитие косметического направления, чтобы сохранить свою независимость на фоне стремительных изменений в индустрии моды. В компании ожидают роста доходов от продажи косметических товаров более... В компании ожидают роста доходов от продажи косметических товаров более... читать дальше

.

Китайский интернет-гигант Alibaba заложил в бюджет на этот год 39 млрд юаней ($5,39 млрд) на покупку ИИ-чипов, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник. При этом сумма может быть увеличена, если расширение бизнеса превзойдет... При этом сумма может быть увеличена, если расширение бизнеса превзойдет... читать дальше

.

ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7851,85 (-220,14) руб./грамм; на серебро - 88,49 (-3,38) руб./грамм; на платину - 2617,72 (-73,8) руб./грамм; на палладий - 2552,21 (-79,68) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Сборы российских страховщиков по договорам добровольного страхования автотранспортных средств (автокаско) в 2024 году увеличились на 19,4% по сравнению с 2023 годом и достигли 320,2 млрд рублей, согласно статистике Банка России. Выплаты по автокаско за тот же период... Выплаты по автокаско за тот же период... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 81,5018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 280,41 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 87,5697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 327,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Проект поручений президента РФ правительству по итогам состоявшегося во вторник съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется подготовить в течение максимум месяца, сообщил журналистам глава бизнес-объединения Александр Шохин. По его... По его... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидавшихся в декабре 2,6%. В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства. Экономика США в этом году увеличится на 1,7%... Экономика США в этом году увеличится на 1,7%... читать дальше

.

"АЛРОСА" временно приостанавливает добычу на низкорентабельных месторождениях, что позволит сократить в течение года прямые затраты на 9 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Решение затронет активы, доля которых в производственном плане на 2025 год составляла... Решение затронет активы, доля которых в производственном плане на 2025 год составляла... читать дальше

.

Китай в январе-феврале снизил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 35,04 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление. Объем нефтепереработки вырос на 2,1% и составил 119,17 млн тонн. Объем нефтепереработки вырос на 2,1% и составил 119,17 млн тонн. Добыча природного газа... Добыча природного газа... читать дальше

.