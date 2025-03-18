18 марта 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|март 2025
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|март 2025
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|февраль 2025
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|февраль 2025
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|февраль 2025
|16:15
|Промышленное производство в США
|февраль 2025
Это автоматическое сообщение.
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18 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60662,511 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 296,412 млрд руб., или на...
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18 марта 2025 года 18:58
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник ростом индексов на 0,4-3,8%.
Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил подъем по большинству blue chips в ожидании телефонных переговоров президентов США и России в рамках процесса... читать дальше
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18 марта 2025 года 18:53
Индия в феврале 2025 года импортировала золота на $2,338 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.
Это на 62% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 13% меньше, чем в январе текущего.
Всего за 2 месяца года импорт золота в... читать дальше
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18 марта 2025 года 18:48
Вопрос повышения уровня финансирования из бюджета федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), позволяющего снизить расходы по налогу на прибыль при инвестировании сэкономленных средств в развитие производства, сейчас не очень актуален, учитывая, что многие компании... читать дальше
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18 марта 2025 года 18:43
Китайская BYD Co. планирует выбрать страну для строительства третьего европейского завода в течение семи-восьми месяцев, заявил во вторник специальный советник компании по Европе.
"Мы не исключаем никаких вариантов и сейчас рассматриваем любые страны" - сказал Альфредо... читать дальше
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18 марта 2025 года 18:36
Средняя цена нефти марки Brent в 2025 году составит $74 за баррель, WTI - $70 за баррель, согласно обновленному прогнозу Barclays.
Аналитики Goldman Sachs несколько дней назад ухудшили ожидания для Brent на текущий год, сообщает Reuters.
"Падение цен на $10 за...
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18 марта 2025 года 18:29
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana Srl делает ставку на диверсификацию и развитие косметического направления, чтобы сохранить свою независимость на фоне стремительных изменений в индустрии моды.
В компании ожидают роста доходов от продажи косметических товаров более... читать дальше
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18 марта 2025 года 18:22
Китайский интернет-гигант Alibaba заложил в бюджет на этот год 39 млрд юаней ($5,39 млрд) на покупку ИИ-чипов, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.
При этом сумма может быть увеличена, если расширение бизнеса превзойдет... читать дальше
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18 марта 2025 года 18:16
ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7851,85 (-220,14) руб./грамм; на серебро - 88,49 (-3,38) руб./грамм; на платину - 2617,72 (-73,8) руб./грамм; на палладий - 2552,21 (-79,68) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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18 марта 2025 года 18:14
Сборы российских страховщиков по договорам добровольного страхования автотранспортных средств (автокаско) в 2024 году увеличились на 19,4% по сравнению с 2023 годом и достигли 320,2 млрд рублей, согласно статистике Банка России.
Выплаты по автокаско за тот же период... читать дальше
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18 марта 2025 года 18:13
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 81,5018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 280,41 коп.
Это автоматическое сообщение.
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18 марта 2025 года 18:13
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 87,5697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 327,46 коп.
Это автоматическое сообщение.
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18 марта 2025 года 18:07
Проект поручений президента РФ правительству по итогам состоявшегося во вторник съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется подготовить в течение максимум месяца, сообщил журналистам глава бизнес-объединения Александр Шохин.
По его... читать дальше
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18 марта 2025 года 17:54
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидавшихся в декабре 2,6%. В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.
Экономика США в этом году увеличится на 1,7%... читать дальше
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18 марта 2025 года 17:48
"АЛРОСА" временно приостанавливает добычу на низкорентабельных месторождениях, что позволит сократить в течение года прямые затраты на 9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Решение затронет активы, доля которых в производственном плане на 2025 год составляла... читать дальше
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18 марта 2025 года 17:42
Китай в январе-феврале снизил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 35,04 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.
Объем нефтепереработки вырос на 2,1% и составил 119,17 млн тонн.
Добыча природного газа... читать дальше
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