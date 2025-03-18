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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,81%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,81% после повышения на 1,23% в январе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 10,06% с 9,92% месяцем ранее. Рост цен в феврале оказался чуть выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,79%
 
Путин: охлаждение экономики РФ неизбежно, но не должно быть излишним
Российская экономика, в 2024 году показавшая рост на 4,1%, неизбежно будет охлаждаться, задача правительства и ЦБ сделать этот процесс плавным с тем, чтобы не допустить переохлаждения "как в криокамере", заявил президент РФ Владимир Путин на съезде...
 
Минэкономразвития: прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% консервативен
Новый прогноз ОЭСР по росту ВВП РФ в 2025 году на 1,3% носит консервативный характер, не учитывает реализуемых властями мер, считают в Минэкономразвития РФ. ОЭСР в понедельник повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,3% с 1,1%. "В последние...
 
Объем бюджетных остатков в 2024 году упал на 37%
Общий объем неисполненных назначений по расходам федерального бюджета в 2024 году снизился на 226,6 млрд рублей, или на 36,9%, и составил 387,1 млрд рублей, или 1% сводной росписи с изменениями, по сравнению с 613,7 млрд рублей годом ранее. Такие...
 
18 марта 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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18 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew март 2025
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew март 2025
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США февраль 2025
15:30 Изменение потребительских цен в Канаде февраль 2025
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США февраль 2025
16:15 Промышленное производство в США февраль 2025

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
18 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 марта выросла на 0,49% и составила 60662,511 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 60662,511 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 296,412 млрд руб., или на...
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18 марта 2025 года 18:58
Индекс МосБиржи повысился на 0,4%, индекс РТС вырос на 3,8%
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник ростом индексов на 0,4-3,8%.

Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил подъем по большинству blue chips в ожидании телефонных переговоров президентов США и России в рамках процесса...    читать дальше
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18 марта 2025 года 18:53
Индия в феврале снизила импорт золота в годовом выражении на 62%
Индия в феврале 2025 года импортировала золота на $2,338 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны.

Это на 62% меньше, чем в феврале прошлого года, и на 13% меньше, чем в январе текущего.

Всего за 2 месяца года импорт золота в...    читать дальше
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18 марта 2025 года 18:48
Сокращение инвестиций снизило востребованность ФИНВ, вернуться к его повышению можно после понижения ключевой ставки - Шохин
Вопрос повышения уровня финансирования из бюджета федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), позволяющего снизить расходы по налогу на прибыль при инвестировании сэкономленных средств в развитие производства, сейчас не очень актуален, учитывая, что многие компании...    читать дальше
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18 марта 2025 года 18:43
BYD в течение 7-8 месяцев выберет страну для строительства третьего европейского завода
Китайская BYD Co. планирует выбрать страну для строительства третьего европейского завода в течение семи-восьми месяцев, заявил во вторник специальный советник компании по Европе.

"Мы не исключаем никаких вариантов и сейчас рассматриваем любые страны" - сказал Альфредо...    читать дальше
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18 марта 2025 года 18:36
Средняя цена нефти Brent в 2025 году составит $74 за баррель - Barclays
Средняя цена нефти марки Brent в 2025 году составит $74 за баррель, WTI - $70 за баррель, согласно обновленному прогнозу Barclays.

Аналитики Goldman Sachs несколько дней назад ухудшили ожидания для Brent на текущий год, сообщает Reuters.

"Падение цен на $10 за...
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18 марта 2025 года 18:29
Модный дом Dolce & Gabbana намерен укрепить независимость через диверсификацию
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana Srl делает ставку на диверсификацию и развитие косметического направления, чтобы сохранить свою независимость на фоне стремительных изменений в индустрии моды.

В компании ожидают роста доходов от продажи косметических товаров более...    читать дальше
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18 марта 2025 года 18:22
Alibaba выделил в этом году $5,4 млрд на закупку ИИ-чипов
Китайский интернет-гигант Alibaba заложил в бюджет на этот год 39 млрд юаней ($5,39 млрд) на покупку ИИ-чипов, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

При этом сумма может быть увеличена, если расширение бизнеса превзойдет...    читать дальше
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18 марта 2025 года 18:16
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 марта
ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7851,85 (-220,14) руб./грамм; на серебро - 88,49 (-3,38) руб./грамм; на платину - 2617,72 (-73,8) руб./грамм; на палладий - 2552,21 (-79,68) руб./грамм.

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18 марта 2025 года 18:14
Сборы страховщиков РФ по автокаско в 2024 г. увеличились на 19,4%, выплаты выросли на 28,1% - ЦБ
Сборы российских страховщиков по договорам добровольного страхования автотранспортных средств (автокаско) в 2024 году увеличились на 19,4% по сравнению с 2023 годом и достигли 320,2 млрд рублей, согласно статистике Банка России.

Выплаты по автокаско за тот же период...    читать дальше
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18 марта 2025 года 18:13
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 марта в размере 81,5018 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 81,5018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 280,41 коп.

Это автоматическое сообщение.
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18 марта 2025 года 18:13
ЦБ РФ установил курс евро с 19 марта в размере 87,5697 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 87,5697 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 327,46 коп.

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18 марта 2025 года 18:07
Шохин: проект поручений президента по итогам съезда РСПП ожидается через месяц, затронет вопросы возвращения нерезидентов и деприватизацию
Проект поручений президента РФ правительству по итогам состоявшегося во вторник съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) планируется подготовить в течение максимум месяца, сообщил журналистам глава бизнес-объединения Александр Шохин.

По его...    читать дальше
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18 марта 2025 года 17:54
Fitch ухудшило на этот год прогноз роста мировой экономики до 2,3% с 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с ожидавшихся в декабре 2,6%. В 2026 году подъем глобального ВВП может составить 2,2%, говорится в сообщении агентства.

Экономика США в этом году увеличится на 1,7%...    читать дальше
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18 марта 2025 года 17:48
"АЛРОСА" временно приостанавливает добычу на низкорентабельных активах с общей долей в добыче 3%
"АЛРОСА" временно приостанавливает добычу на низкорентабельных месторождениях, что позволит сократить в течение года прямые затраты на 9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Решение затронет активы, доля которых в производственном плане на 2025 год составляла...    читать дальше
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18 марта 2025 года 17:42
В январе-феврале добыча нефти в Китае снизилась на 0,2% г/г, газа - выросла на 3,7%
Китай в январе-феврале снизил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 35,04 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

Объем нефтепереработки вырос на 2,1% и составил 119,17 млн тонн.

Добыча природного газа...    читать дальше
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