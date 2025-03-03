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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1649 руб.
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03 марта 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1649 руб.

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3 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,71 коп. и составил 12,1649 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,087 руб., максимальный - 12,256 руб. Было заключено 94115 сделок. Объем торгов составил 109630,31 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0945 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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