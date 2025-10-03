Экспорт дизеля для производителей хотят сократить

3 октября. FINMARKET.RU - Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета наэтого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось в Минэнерго 2 октября, рассказал "Известиям" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Накануне Российский топливный союз (РТС) направил очередное обращение вице-премьеру Александру Новаку с просьбой рассмотреть дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. В письме говорится, что реализованные решения по полному запрету экспорта бензинов пока положение практически не поменяли. В союзе отмечают, что по дизелю ситуация не столь критична, "но наблюдаемое в последнее время сокращение продаж биржевого товара и увеличение сроков отгрузки привели к нарушению баланса спроса и предложения, росту оптовых цен и нулевой рентабельности розничных продаж".

В РТС посчитали, что для насыщения внутреннего рынка летним дизелем нужно "рассмотреть возможность временного запрета экспорта этого топлива для производителей с его реализацией в ближайшее время до наступления холодов".

Эксперты считают, что в запрете экспорта дизеля для производителей нет необходимости из-за профицита мощностей производства этого топлива. Впрочем, увеличение его поставок на внутренний рынок, по их словам, поможет его насытить в сезон уборочной кампании и снизит общую напряженность.