INTERFAX.RU
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 октября 2025 года 08:30
Экспорт дизеля для производителей хотят сократить
|0
Сергей Мальгавко/ТАСС
3 октября. FINMARKET.RU - Для увеличения поставок дизеля на внутренний рынок власти решили помимо запрета на экспорт этого вида топлива для не производителей ввести также ограничения его поставок на внешние рынки и для производителей. Такое решение было принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось в Минэнерго 2 октября, рассказал "Известиям" источник, знакомый с ходом обсуждения. Накануне Российский топливный союз (РТС) направил очередное обращение вице-премьеру Александру Новаку с просьбой рассмотреть дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. В письме говорится, что реализованные решения по полному запрету экспорта бензинов пока положение практически не поменяли. В союзе отмечают, что по дизелю ситуация не столь критична, "но наблюдаемое в последнее время сокращение продаж биржевого товара и увеличение сроков отгрузки привели к нарушению баланса спроса и предложения, росту оптовых цен и нулевой рентабельности розничных продаж". В РТС посчитали, что для насыщения внутреннего рынка летним дизелем нужно "рассмотреть возможность временного запрета экспорта этого топлива для производителей с его реализацией в ближайшее время до наступления холодов". Эксперты считают, что в запрете экспорта дизеля для производителей нет необходимости из-за профицита мощностей производства этого топлива. Впрочем, увеличение его поставок на внутренний рынок, по их словам, поможет его насытить в сезон уборочной кампании и снизит общую напряженность.
Опубликовано Финмаркет
Ключевые слова: РФ, дизель, экспорт, производители, запрет
Материалы по теме
- Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт бензина и ввело ограничения для других видов топлива
