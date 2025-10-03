Причины дальнейшего снижения безработицы

3 октября. FINMARKET.RU -в России в августе снизилась до 2,1% - нового исторического минимума, свидетельствуют последние данные Росстата.

Как полагают некоторые опрошенные "Ведомостями" эксперты, одним из факторов снижения безработицы в августе 2025 г. стала сезонность. На август традиционно приходится пик строительных и сельскохозяйственных работ, а также временных контрактов, говорит директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин. Руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова подтверждает, что август - сезон пиковой нагрузки и для гостинично-ресторанного бизнеса, где появляется большое количество временных рабочих мест.

При этом ключевая причина напряженности на рынке труда - демографический спад, полагает Голованова. На рынок выходит все меньше молодых людей, поэтому конкуренция за работников усиливается, соглашается Бахтизин. Среди других причин - влияние естественной смертности в трудоспособном возрасте и сокращение притока иностранной рабочей силы из-за запретов в ряде регионов на использование труда мигрантов, а также усиления госконтроля в этом направлении, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напоминает и о давней проблеме подсчета незанятых: лица без работы часто не обращаются в службу занятости, потому что не уверены в том, что она поможет им трудоустроиться.

Отталкивает граждан и низкий уровень пособия по безработице, добавляет Сафонов. Кроме того, высокая оплата неквалифицированного труда создает дисбаланс в экономике и усиливает дефицит кадров в реальном секторе, считает Голованова.

По словам Сафонова, российский рынок труда отличается тем, что работодатели для оптимизации затрат на работников предпочитают не прямые увольнения, а "управление количеством отработанного времени". Оно включает такие меры, как, например, ликвидация внутреннего совместительства или введение режима сокращенной рабочей недели. Также компании вынуждены отменять надбавки и премии, отказываться от премий и бонусов, добавляет эксперт.

В некоторых случаях работодатель идет на задержку заработной платы, но не увольняет сотрудников, добавляет Сафонов. По его мнению, об этом говорит и рост задолженности по оплате труда в августе, который зафиксировал Росстат.

Суммарная задолженность работодателей по зарплате на конец августа составила 1,64 млрд руб., следует из доклада "Социально-экономическое положение России". К июлю показатель вырос на 57,5%, или 600,3 млн руб. За предыдущий месяц рост невыплат составлял 10,2%. Объем долга кратно увеличился с начала года - на конец января 2025 г. его сумма составляла 370 млн руб.