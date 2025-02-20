20 февраля 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|декабрь 2024
|10:00
|Цены производителей в Германии
|январь 2025
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|декабрь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 09 по 15 февраля
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|февраль 2025
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 02 по 08 февраля
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|январь 2025
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|февраль 2025
|20:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 08 по 14 февраля
Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2025 года 17:34
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 92,4831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 160,03 коп.
Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2025 года 17:34
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 88,5103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 191,65 коп.
Это автоматическое сообщение.
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20 февраля 2025 года 17:30
Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, в четвертом квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 4,1%, что оказалось лучше прогноза экспертов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 14 недель, которые... читать дальше
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20 февраля 2025 года 17:22
Президент Киргизии Садыр Жапаров опроверг информацию, что внешний долг превысил $7 млрд, отметив, что показатели остаются на уровне $4,5 млрд.
"В социальных сетях некоторые пользователи пишут, что внешний долг достиг $7 млрд. Эта информация ложная, наш внешний долг... читать дальше
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20 февраля 2025 года 17:14
Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2024 года уменьшился на $5,302 млрд, или на 36,8%, до $9,097 млрд с $14,399 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей... читать дальше
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20 февраля 2025 года 17:03
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:58
Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" с 2019 по 2024 годы позволила улучшить жилищные условия 23,6 млн семей, сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни", глава Татарстана Рустам Минниханов.
"С 2019 года... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:52
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-900 на 18 млрд 592 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:50
Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку).
Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:41
Американская Microsoft Corp.представила Majorana 1 - первый в мире квантовый процессор с топологическим ядром, говорится в пресс-релизе компании.
Majorana 1 основан на новом классе материалов - топопроводниках - и представляет собой "трансформационный скачок в... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:33
Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова сообщила о подготовке законопроекта о применении меры пресечения в виде залога по делам об экономических преступлениях.
"Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:25
Власти продлят действие субсидий на поддержку ряда категорий граждан при подключении к сетевому газу в рамках программы догазификации и выделят дополнительное финансирование на продолжение мер поддержки, сообщил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:18
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости имеет возможность как наращивать, так и ослаблять или вообще отменить санкции в отношении России, сообщает в четверг Bloonmberg.
"США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России", -...
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20 февраля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 52,25 пункта (1,598%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3322,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3323,07 (+1,6%) пункта, минимальное - 3277,58... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:10
Консолидированная EBITDA "Мечела" в 2024 году упала на 35%, до 55,9 млрд рублей, сообщила компания.
Выручка снизилась на 5% и составила 387,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA, таким образом, сократилась до 14% в сравнении с 21% в 2023 году.
Чистый убыток... читать дальше
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20 февраля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,69/95,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 183 коп., Cредний курс продажи...
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