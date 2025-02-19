Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3486 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,276 руб., максимальный - 12,439 руб. Было заключено 71947 сделок. Объем торгов составил 109360,21 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,3405 руб. за юань.

19 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,38 коп. и составил 12,3486 руб.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 92,4831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 160,03 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 88,5103 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 191,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, в четвертом квартале 2025 финансового года увеличила выручку на 4,1%, что оказалось лучше прогноза экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 14 недель, которые... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за 14 недель, которые... читать дальше

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Президент Киргизии Садыр Жапаров опроверг информацию, что внешний долг превысил $7 млрд, отметив, что показатели остаются на уровне $4,5 млрд. "В социальных сетях некоторые пользователи пишут, что внешний долг достиг $7 млрд. Эта информация ложная, наш внешний долг... "В социальных сетях некоторые пользователи пишут, что внешний долг достиг $7 млрд. Эта информация ложная, наш внешний долг... читать дальше

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Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами в четвертом квартале 2024 года уменьшился на $5,302 млрд, или на 36,8%, до $9,097 млрд с $14,399 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей... При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 214 тыс., а не 213 тыс., как... читать дальше

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Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" с 2019 по 2024 годы позволила улучшить жилищные условия 23,6 млн семей, сообщил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни", глава Татарстана Рустам Минниханов. "С 2019 года... "С 2019 года... читать дальше

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0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-900 на 18 млрд 592 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Банк России в январе сократил объем золота в резервах на 0,1 млн унций (это единицы тонн драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ... читать дальше

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Американская Microsoft Corp.представила Majorana 1 - первый в мире квантовый процессор с топологическим ядром, говорится в пресс-релизе компании. Majorana 1 основан на новом классе материалов - топопроводниках - и представляет собой "трансформационный скачок в... Majorana 1 основан на новом классе материалов - топопроводниках - и представляет собой "трансформационный скачок в... читать дальше

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Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова сообщила о подготовке законопроекта о применении меры пресечения в виде залога по делам об экономических преступлениях. "Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой... "Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой... читать дальше

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Власти продлят действие субсидий на поддержку ряда категорий граждан при подключении к сетевому газу в рамках программы догазификации и выделят дополнительное финансирование на продолжение мер поддержки, сообщил в ходе заседания правительства РФ премьер-министр Михаил... читать дальше

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае необходимости имеет возможность как наращивать, так и ослаблять или вообще отменить санкции в отношении России, сообщает в четверг Bloonmberg. "США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России", -... "США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России", -...

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 52,25 пункта (1,598%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3322,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3323,07 (+1,6%) пункта, минимальное - 3277,58... читать дальше

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Консолидированная EBITDA "Мечела" в 2024 году упала на 35%, до 55,9 млрд рублей, сообщила компания. Выручка снизилась на 5% и составила 387,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA, таким образом, сократилась до 14% в сравнении с 21% в 2023 году. Выручка снизилась на 5% и составила 387,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA, таким образом, сократилась до 14% в сравнении с 21% в 2023 году. Чистый убыток... Чистый убыток... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,69/95,48 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 183 коп., Cредний курс продажи...

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