Среди нелегальных проектов продолжают лидировать псевдоинвестиции

7 мая. FINMARKET.RU - Среди нелегальных проектов продолжают лидировать, осведомленность массового инвестора об отличиях между настоящими брокерами и нелегальными достаточно низкая, пишут "Ведомости".

Банк России в 1-м квартале 2025 г. выявил в три раза больше нелегальных участников рынка ценных бумаг, чем за аналогичный период годом ранее: 897 против 298 субъектов. По сравнению с 4-м кварталом 2024 г. количество незаконных брокеров и УК выросло на 13%, следует из аналитического материала регулятора, на который ссылаются "Ведомости".

Большинство таких мошенников предлагали торговлю с плечом, в том числе криптовалютой. Основную часть подобных "проектов" (777 штук) Банк России отнес к нелегальным форекс-дилерам, которые заманивают обещанием дать доступ к торгам ценными бумагами и предоставить высокий заработок. Они нацелены на людей, которые активно интересуются финансовой тематикой в соцсетях и воспринимают торговлю на валютном рынке как азартную игру, не требующую специальных знаний, указывает ЦБ в материале. Еще 120 нелегальных брокеров предлагали псевдоинвестиционные услуги. Все выявленные компании и проекты из этой группы действовали только через интернет.

Лидируют же по количеству нелегальные субъекты с признаками финансовых пирамид – таких структур или проектов за 1-й квартал ЦБ выявил 1638 штук. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда регулятор выявил 728 пирамид, но на 20% меньше результатов 4-го квартала 2024 г. Почти все выявленные финансовые пирамиды действовали в виде псевдоинвестиционных интернет-проектов, в том числе в социальных сетях, пишет ЦБ.

Также ЦБ выявил 236 организаций с признаками нелегальных кредиторов, что на 28% больше результатов 4-го квартала прошлого года. 25 таких компаний работали в сетевом формате – имели несколько офисов оказания услуг, отметил Банк России. В основном нелегальные кредиторы выдавали займы под залог имущества. Похожую схему использовали 26 комиссионных магазинов, предоставляя краткосрочные займы под видом договоров хранения вещей. Еще 12 компаний осуществляли выдачу займов под видом возвратного лизинга.

Итого в январе – марте 2025 г. Банк России выявил 2780 компаний, проектов, ИП и других субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 г., но на 8,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Инвестиционные мошенники, как правило, используют одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или Telegram-каналов, чтобы вовлечь людей. Они предлагают вложить деньги в инвестиционные планы и обещают фиксированную доходность в течение определенного срока. Из-за этого человеку кажется, что это надежный продукт, практически такой же, как банковский вклад, объясняет регулятор.

Среди популярных легенд – инвестиции в недвижимость, в том числе за рубежом, в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары и бизнесы с быстрой окупаемостью, перечислил ЦБ. Кто-то использовал и менее распространенные идеи – например, предлагал инвестировать в бизнес по аренде пауэрбанков.