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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 12 февраля в размере 99,1953 руб.
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11 февраля 2025 года 17:30

ЦБ РФ установил курс евро с 12 февраля в размере 99,1953 руб.

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11 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 февраля, составляет 99,1953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 130,38 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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