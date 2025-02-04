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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 99,9433 руб., евро - 102,491 руб.
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04 февраля 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 99,9433 руб., евро - 102,491 руб.
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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 99,9433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 213,26 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 102,491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,09 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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04 февраля 2025 года 16:35
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-888 на 31 млрд 855 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.04 февраля 2025 года 16:33
По итогам 2024 года итальянский производитель спортивных автомобилей - Ferrari N.V. - получил чистую прибыль в размере 1,53 млрд евро по сравнению с 1,26 млрд евро в 2023 году при выручке в 6,68 млрд евро против 5,97 млрд евро годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.04 февраля 2025 года 16:25
Производство вина и коньяка в РФ в 2024 году составило 61 млн декалитров (дал), что на 13,4% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз. В частности, тихих вин произведено 32,6 млн дал (рост на 8,6%), игристых - 17,6 млн дал (на 24,7%), крепленых - 1,1 млн дал (на... читать дальше
.04 февраля 2025 года 16:17
Американская платежная система PayPal Holdings в 4-м квартале снизила чистую прибыль на 20%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,121 млрд, или... читать дальше
.04 февраля 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,26 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2919,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,55 (+0,73%) пункта,... читать дальше
.04 февраля 2025 года 16:08
Государственное объединение "Белорусская железная дорога" (БЖД) в 2024 году перевезло рекордные 1,6 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), сообщило министерство транспорта Белоруссии. В 2023 году БЖД, по ее данным, перевезла более 1 млн TEU, что в 1,6... читать дальше
.04 февраля 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 97,42/102,24 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,42/102,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи...
.04 февраля 2025 года 15:59
Чистый приток трансграничных денежных переводов в адрес физлиц в Армении, полученных из-за рубежа через банковскую систему страны, в 2024 году составил $1,51 млрд против $1,65 млрд за 2023 год, говорится в отчете Центрального банка республики. Общий приток... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:53
Министерство финансов России 5 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:48
Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. получила чистую прибыль в 4-м квартале в размеое $410 млн, или 7 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,37 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Год назад показатель включал в себя... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:30
В среду, 5 февраля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 16,87 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:30
В среду, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб.
В среду, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:29
Квартальный убыток Estee Lauder составил $590 млн по сравнению с чистой прибылью в $313 млн годом ранее
По итогам 2-го квартала 2025 финансового года чистый убыток американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - составил $590 млн, или $1,64 в расчете на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $313 млн ($0,87 в расчете на акцию) за аналогичный... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:21
Японский производитель бытовой электроники и аккумуляторов для электромобилей Panasonic Corp. готовит реформы в компании, чтобы решить структурные проблемы, в том числе сократить расходы. Как говорится в пресс-релизе Panasonic, компания нацелена на увеличение чистой... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:13
Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors прогнозирует чистую прибыль в текущем финансовом году, который завершится в марте, на уровне 35 млрд иен ($225 млн), в то время как ранее ожидалось 144 млрд иен, сообщается в отчетности. Таким образом, прибыль может упасть на 77,4%... читать дальше
.04 февраля 2025 года 15:05
Нефтяные цены продолжают снижаться днем, а котировки фьючерсов на WTI ускорили падение после сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт из США. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:48 мск составила... читать дальше
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