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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 99,9433 руб., евро - 102,491 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
Мишустин: за год рост ВВП РФ составил около 4%
Рост ВВП РФ в 2024 году, по предварительной оценке, составил около 4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста. "По предварительной оценке...
 
Кредиторы стали чаще продавать просроченные займы
В России набирает обороты тренд по продаже долгов - когда кредитор, устав ждать возврата денег, продает документально подтвержденные обязательства частному лицу или коллекторскому агентству. А далее уже сотрудники таких фирм или частные взыскатели...
 
Эксперты назвали самые популярные профессии для пенсионеров
Профессия контролера наземного транспорта стала лидером по приросту числа вакансий с пометкой "для пенсионеров". Количество таких предложений за январь 2025 года выросло почти втрое - на 194% по сравнению с январем прошлого года, отмечается в...
 
04 февраля 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 февраля в размере 99,9433 руб., евро - 102,491 руб.

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3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 99,9433 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 213,26 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 февраля, составляет 102,491 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,09 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
04 февраля 2025 года 16:35
ВТБ разместил 31,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-888 на 31,9 млрд рублей
февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-888 на 31 млрд 855 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:33
Годовая выручка Ferrari выросла на 12%, чистая прибыль - на 21%
По итогам 2024 года итальянский производитель спортивных автомобилей - Ferrari N.V. - получил чистую прибыль в размере 1,53 млрд евро по сравнению с 1,26 млрд евро в 2023 году при выручке в 6,68 млрд евро против 5,97 млрд евро годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:25
Производство вина и коньяка в РФ увеличилось в 2024 г. на 13,4%
Производство вина и коньяка в РФ в 2024 году составило 61 млн декалитров (дал), что на 13,4% больше, чем в 2023 году, сообщает Минсельхоз.

В частности, тихих вин произведено 32,6 млн дал (рост на 8,6%), игристых - 17,6 млн дал (на 24,7%), крепленых - 1,1 млн дал (на...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:17
Чистая прибыль PayPal в 4-м квартале упала на 20%
Американская платежная система PayPal Holdings в 4-м квартале снизила чистую прибыль на 20%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,121 млрд, или...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 4 февраля снижается
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,26 пункта (0,214%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2919,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2947,55 (+0,73%) пункта,...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:08
"Белорусская железная дорога" за год увеличила перевозку контейнеров в 1,6 раза
Государственное объединение "Белорусская железная дорога" (БЖД) в 2024 году перевезло рекордные 1,6 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), сообщило министерство транспорта Белоруссии.

В 2023 году БЖД, по ее данным, перевезла более 1 млн TEU, что в 1,6...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 97,42/102,24 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,42/102,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 38 коп., Cредний курс продажи...
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04 февраля 2025 года 15:59
В прошлом году рост денежных переводов в Армению составил 2,5%, на Россию пришлось почти 66%
Чистый приток трансграничных денежных переводов в адрес физлиц в Армении, полученных из-за рубежа через банковскую систему страны, в 2024 году составил $1,51 млрд против $1,65 млрд за 2023 год, говорится в отчете Центрального банка республики.

Общий приток...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:53
Минфин РФ 5 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26228 и 26246
Министерство финансов России 5 февраля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26228 и ОФЗ-ПД серии 26246 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26228 с погашением 10 апреля 2030 года имеют 22...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:48
В 4-м квартале выручка Pfizer выросла на 22%
Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. получила чистую прибыль в 4-м квартале в размеое $410 млн, или 7 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $3,37 млрд, или 60 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Год назад показатель включал в себя...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:30
В среду, 5 февраля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 16,87 млрд руб.
В среду, 5 февраля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 16,87 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:30
В среду, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб.
В среду, 5 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 22,35 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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04 февраля 2025 года 15:29
Квартальный убыток Estee Lauder составил $590 млн по сравнению с чистой прибылью в $313 млн годом ранее
По итогам 2-го квартала 2025 финансового года чистый убыток американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - составил $590 млн, или $1,64 в расчете на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $313 млн ($0,87 в расчете на акцию) за аналогичный...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:21
Panasonic готовит реформы в компании, включая реорганизацию штата
Японский производитель бытовой электроники и аккумуляторов для электромобилей Panasonic Corp. готовит реформы в компании, чтобы решить структурные проблемы, в том числе сократить расходы.

Как говорится в пресс-релизе Panasonic, компания нацелена на увеличение чистой...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:13
Mitsubishi Motors ухудшил прогноз по чистой прибыли в этом фингоду
Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors прогнозирует чистую прибыль в текущем финансовом году, который завершится в марте, на уровне 35 млрд иен ($225 млн), в то время как ранее ожидалось 144 млрд иен, сообщается в отчетности. Таким образом, прибыль может упасть на 77,4%...    читать дальше
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04 февраля 2025 года 15:05
Нефть продолжает дешеветь днем
Нефтяные цены продолжают снижаться днем, а котировки фьючерсов на WTI ускорили падение после сообщений о введении Китаем ответных пошлин на импорт из США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:48 мск составила...    читать дальше
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