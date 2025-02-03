ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 февраля в размере 97,8107 руб., евро - 102,1301 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 102,1301 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,81 коп.

3 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 февраля, составляет 97,8107 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,55 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54812,622 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 74,051 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,75 коп. и составил 13,2849 руб. Минимальный курс юаня составил 13,233 руб., максимальный - 13,337 руб. Была заключена 37991 сделка. Объем торгов составил 76638,05 млн... Минимальный курс юаня составил 13,233 руб., максимальный - 13,337 руб. Была заключена 37991 сделка. Объем торгов составил 76638,05 млн...

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Выпуск нержавеющей стали в РФ в 2024 году упал на 14,2% - до 128,76 тыс. тонн, сообщила "Ассоциация потребителей и поставщиков специальных сталей и сплавов" (ассоциация "Спецсталь", российский участник международной ассоциации Worldstainless). Согласно данным... Согласно данным... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в декабре уменьшилось на 556 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,6 млн, говорится в отчете Минтруда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Данные за ноябрь были пересмотрены с повышением на 58... Данные за ноябрь были пересмотрены с повышением на 58... читать дальше

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Инфляционная картина в первые недели января стала чуть более благоприятной, но поступивших данных пока недостаточно для обоснованных выводов о переломе тренда, говорится в бюллетени "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Рост цен в... Рост цен в... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги во вторник разнонаправленными изменениями индексов. На старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций демонстрировал умеренный рост в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых фондовых площадках после... На старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций демонстрировал умеренный рост в рамках коррекции благодаря улучшению ситуации на мировых фондовых площадках после... читать дальше

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Экономика РФ в конце 2024 года получила новый импульс к росту за счет бюджетных расходов, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. По оценке департамента, очищенный от сезонности рост экономики в 4-м... По оценке департамента, очищенный от сезонности рост экономики в 4-м... читать дальше

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Девелоперы в период с 2025 по 2029 год планируют инвестировать в строительство жилья в Петербурге более 1 трлн рублей, сообщила вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (СПб ТПП) Людмила Карелина. "Наиболее активно инвестируемой отраслью в регионе... "Наиболее активно инвестируемой отраслью в регионе... читать дальше

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Цены на яйца в США бьют рекорд за рекордом, поскольку птичий грипп распространяется по стране, пишут местные СМИ. Упаковка из двенадцати яиц в ряде регионов страны стоит уже больше $7. При этом дефицит яиц испытывают как магазины, так и предприятия общественного... Упаковка из двенадцати яиц в ряде регионов страны стоит уже больше $7. При этом дефицит яиц испытывают как магазины, так и предприятия общественного... читать дальше

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Американская инвестиционная компания KKR & Co. в 4-м квартале 2024 года сократила выручку, но увеличила чистую прибыль за счет снижения расходов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,13 млрд, или $1,18 в расчете на акцию,... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,13 млрд, или $1,18 в расчете на акцию,... читать дальше

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Американские фондовые индексы в начале торгов во вторник меняются разнонаправлено. Dow Jones Industrial Average к 18:05 мск уменьшился на 0,02% и составлял 44414,33 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,45% - до 6021,43 пункта. Индекс... Dow Jones Industrial Average к 18:05 мск уменьшился на 0,02% и составлял 44414,33 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,45% - до 6021,43 пункта. Индекс... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, продолжит снижение ключевых процентных ставок по мере того, как инфляция в еврозоне приближается к целевому уровню в 2%, заявил глава Банка Франции, член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. "Мы в процессе... "Мы в процессе... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года уменьшился на 2,3% - до 105,4 трлн рублей со 107,9 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с декабрем 2024 года объем торгов сократился на 25,9%,... По сравнению с декабрем 2024 года объем торгов сократился на 25,9%,... читать дальше

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Raiffeisen Bank International (RBI), несмотря на ограничения в реализации актива в РФ по решению российского суда, продолжает искать варианты продажи Райффайзенбанка, сообщил CEO RBI Йохан Штробль в ходе конференц-звонка во вторник. "Мы продолжаем обсуждать с... "Мы продолжаем обсуждать с... читать дальше

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Кофе сорта арабика продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений относительно достаточности его поставок из ключевых регионов выращивания. Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 17:25 мск во вторник тооговались около $3,88 за фунт, с повышением на 1,9% от... Фьючерсы на арабику в Нью-Йорке по данным на 17:25 мск во вторник тооговались около $3,88 за фунт, с повышением на 1,9% от... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8952,88 (-82,94) руб./грамм; на серебро - 99,12 (-2,43) руб./грамм; на платину - 3053,88 (-79,04) руб./грамм; на палладий - 3183,77 (-10,2) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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