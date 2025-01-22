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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в 2024 году составила 9,52%
Рост потребительских цен в декабре замедлился до 1,32% после повышения на 1,43% в ноябре, сообщил Росстат. В 2024 году инфляция в РФ составила 9,52%. Рост цен по итогам года оказался выше официальных прогнозов, но ниже прогнозов аналитиков
 
Выдачи ипотеки на ИЖС могут упасть на четверть
В 2024 году рынок ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пострадал меньше, чем ипотека на многоквартирные дома. По оценкам банкиров, в 2024 году выдачи в сегменте ипотеки на ИЖС либо не выросли, либо снизились менее значительно, чем...
 
В программу долгосрочных сбережений недобрали 34 млрд руб.
Власти не смогли достичь цели по программе долгосрочных сбережений (ПДС) — она была запущена в этом году и по поручению президента должна была привлечь 250 млрд рублей. В итоге сумма немного недотянула до целевого ориентира. В ПДС пришло 216 млрд,...
 
Как простимулировать экспорт угля в западном направлении
Минтранс предложил субсидировать железнодорожные перевозки угля на экспорт в западном направлении, установив целевой объем таких поставок. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Алексея Шило, направленном в середине января 2025 года в...
 
22 января 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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22 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
18:00 Индекс опережающих экономических показателей США декабрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
22 января 2025 года 13:35
В рамках новой стратегии сотрудничества группа ВБ может выделить Армении до $1,7 млрд
Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил новую пятилетнюю рамочную программу сотрудничества (Country Partnership Framework - CPF) с Арменией, сообщило представительство ВБ в республике.

Программа направлена на мобилизацию частного капитала посредством структур...    читать дальше
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22 января 2025 года 13:32
Европейские фондовые индексы обновляют многомесячные максимумы
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут сегодня вслед за глобальным ралли высокотехнологических компаний.

Драйвером этого стала новость о том, что американские OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT) и Oracle, японская SoftBank и госинвесткомпания ОАЭ MGX...    читать дальше
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22 января 2025 года 13:27
ВВП Таджикистана в 2024 году вырос на 8,4%
Принятые правительством Таджикистана в 2024 году меры позволили увеличить объем внутреннего валового продукта (ВВП) страны до 153,4 млрд сомони ($1/10,94 сомони), заявил министр экономического развития и торговли республики Завки Завкизода.

"Реальный рост ВВП в...    читать дальше
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22 января 2025 года 13:19
Выручка Adidas в 4-м квартале выросла почти на четверть
Германский производитель спортивных товаров adidas AG увеличил выручку в четвертом квартале 2024 года на 24% - до 5,97 млрд евро, говорится в предварительном отчете компании.

Выручка без учета курсовых разниц повысилась на 19%. Рост без учета продажи товаров бренда...    читать дальше
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22 января 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 22 января растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,2 пункта (0,586%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2951,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2958,15 (+0,8%) пункта, минимальное...    читать дальше
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22 января 2025 года 13:11
В правительстве призвали отраслевые союзы предупреждать рост цен на продовольствие
Вице-премьер Дмитрий Патрушев считает, что отраслевые объединения АПК вместе с Минсельхозом должны принимать превентивные меры против резкого повышения цен на продукты. В связи с этим он упрекнул их в отсутствии таких решений при росте цен на сливочное масло в прошлом...    читать дальше
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22 января 2025 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 102,9053 руб.
Минимальное значение за месяц (с 23 декабря по 22 января) - 102,9053 руб. за доллар, максимальное значение - 106,2907 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,15 руб.

Это автоматическое сообщение.
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22 января 2025 года 13:04
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 103,46/108,05 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 103,46/108,05 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...
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22 января 2025 года 13:04
По состоянию на 13:00 мск 22 января средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 101,25/103,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,25/103,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 85 коп., средний...
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22 января 2025 года 13:04
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 98,29/102,91 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,29/102,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 70 коп., Cредний курс продажи...
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22 января 2025 года 13:03
Швейцарская Barry Callebaut в 1-м финквартале увеличила выручку на 54%
Швейцарская Barry Callebaut, крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов, по итогам первого квартала 2024/25 финансового года (октябрь-декабрь) увеличила выручку почти на 54% - до 3,45 млрд франков ($3,81 млрд), сообщается в отчетности.

Без учета...    читать дальше
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22 января 2025 года 12:55
Цены на молочную продукцию вырастут на уровень инфляции, считает глава Ирбитского молокозавода
Цены на молоко и молочную продукцию в 2025 году в России для конечного потребителя будут расти в пределах инфляции, прогнозирует генеральный директор АО "Ирбитский молочный завод" Григорий Бачериков.

"Я думаю, что тренд на повышение стоимости молока и молочной продукции...    читать дальше
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22 января 2025 года 12:47
На пост генпрокурора РФ переназначен Игорь Краснов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Игоря Краснова на пост генерального прокурора.

"В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и статьи 12 федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить...    читать дальше
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22 января 2025 года 12:40
В 2024 году экспорт газа из Азербайджана снизился на 3,2%
Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в 2024 году составил 25 млрд 772 млн 217,76 тыс. кубометров, что на 3,2% меньше показателя 2023 года, сообщил Государственный таможенный комитет страны (ГТК). Стоимость экспортированного газа составила порядка...    читать дальше
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22 января 2025 года 12:32
ФАС согласовала коммерческие политики компаний "Аэрофлот" и S7
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала коммерческие политики авиакомпаний "Аэрофлот" и S7, сообщила пресс-служба ведомства.

Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее. Также они задекларировали, что...    читать дальше
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22 января 2025 года 12:25
НКР подтвердило кредитные рейтинги "МТС" и облигаций компании на уровне AAA.ru
Рейтинговое агентство ООО "Национальные кредитные рейтинги" подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МТС" и 13 выпусков облигаций компании на уровне AAA.ru со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении компании.

Рейтинг кредитоспособности компании подтвержден на...    читать дальше
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