Принятие закона о невозвратных тарифах в отелях просят ускорить

14 мая. FINMARKET.RU - Российский союз туриндустрии (РСТ) попросил спикера Государственной думы Вячеслава Володина ускорить принятие закона о невозвратных тарифах в отелях. Письмо с таким предложением президент РСТ Илья Уманский направил Володину 30 апреля. С содержанием письма ознакомились "Ведомости"

Речь идет о проекте поправок в федеральный закон "Об основах туристской деятельности". Минэкономразвития разработало и представило первоначальную версию законопроекта еще в апреле 2024 г. Тогда ведомство предлагало закрепить в законе право потребителя выбрать при бронировании номера невозвратный тариф. Тогда отельеры в случае отказа клиента от заезда могли удержать полную стоимость услуги.

Законопроект вызвал бурную дискуссию в правительстве, что повлияло на сроки вступления его в силу, рассказывали в декабре 2024 г. три источника "Ведомостей" в кабмине. Против невозвратных тарифов в отелях тогда выступил Роспотребнадзор, указывавший, что сама идея невозвратных тарифов противоречит нормам Гражданского кодекса. В итоге первая версия законопроекта не прошла согласование комиссии по законопроектной деятельности (КЗД) правительства и на рассмотрение Госдумы не выносилась.

Отельеры видят необходимость в ускорении принятия законопроекта. "В результате гости смогут получить более низкие цены на номера, а- гарантированную загрузку", - пояснил гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский. Он отметил, что практика невозвратных тарифов хорошо себя зарекомендовала в авиаперевозках. Невозвратныев целом положительно повлияют на рост общего турпотока по стране и загрузку гостиниц в отдельных регионах в любой сезон, согласился президент Cosmos Hotel Group Александр Биба. Введение таких тарифов может стать дополнительным драйвером развития внутреннего туризма, считает коммерческий директор Radisson Hotel Group в России Александра Гребенкина. Отели смогут предлагать более привлекательные цены для гостей. При этом, по словам эксперта, операторы сохранят финансовую устойчивость бизнеса, так как смогут "более эффективно" планировать загрузку.