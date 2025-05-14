Объем выездного туррынка может увеличиться на 5–8%

14 мая. FINMARKET.RU - Количество туристических поездок за рубеж в 2025 году может вырасти на 5-8%, по России - на 10-15%, прогнозируют в консалтинговой компании Neo. В натуральном выражении показатели, исходя из данных аналитиков, достигнут 28,4-29,2 млн и 101,2-105,8 млн поездок соответственно, пишет "Коммерсант" , У "Яндекс Путешествий" аналогичный. Согласно Погранслужбе ФСБ, за первый квартал 2025 года россияне совершили 5,57 млн выездов за рубеж, из них 2,24 млн - с целью туризма. Год к году показатели выросли на 4,6% и 10,7% соответственно. Количество гостей в средствах размещения внутри страны в январе-марте 2025 года, по данным Росстата, составило 18,3 млн человек, прибавив 5% год к году.

Коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах говорит, что в январе-мае 2025 года спрос на путешествия по России вырос в пределах 10% год к году. В "Островке" отмечают, что объем бронирований размещения за рубежом на июнь-декабрь этого же года вырос на 24% год к году. В общей структуре спроса на них приходится 17%, против 15% в 2024 году. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что спрос на пакетные туры за рубеж увеличился на 17% за год.