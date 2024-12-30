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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 101,6797 руб., евро - 106,1028 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые наши читатели, надежные партнеры, талантливые коллеги по журналистскому цеху! Дорогие друзья! Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам в 2025-м только хороших новостей (о них корреспонденты "Финмаркета" тоже...
 
Что нового готовит россиянам январь
Январь нового года принесет множество нововведений в разные сферы жизни россиян: от увеличения штрафов за нарушения ПДД до повышения МРОТ, прожиточного минимума и прочих выплат, пишут "Известия". МРОТ и другие пособия Минимальный размер...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении после повышения на 4,1% во 2-м квартале и роста на 5,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Росстата об использовании ВВП в 3-м квартале 2024 года. Таким образом, Росстат...
 
30 декабря 2024 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 декабря в размере 101,6797 руб., евро - 106,1028 руб.

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30 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 101,6797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 115,16 коп.

\ Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 106,1028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,06 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
30 декабря 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 декабря выросла на 2,42% и составила 53054,438 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 53054,438 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1253,306 млрд руб., или на...
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30 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,71 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,68 коп. и составил 13,71 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,502 руб., максимальный - 13,8125 руб. Было заключено 16346 сделок. Объем торгов составил 18138,05 млн...
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30 декабря 2024 года 19:05
Рынок акций РФ завершил последние торги этого года ростом, за год индекс МосБиржи снизился на 6,97%
Рынок акций РФ завершил последние этого года торги ростом. Внешние фондовые рынки демонстрировали ухудшение конъюнктуры, но вернулась к росту нефть.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%,...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 18:44
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов
Американские фондовые индексы показывают существенное снижение в начале торгов в понедельник на фоне низкой активности торгов в предпраздничные дни.

По итогам прошлой недели все три основных индикатора также опустились. В результате традиционно ожидаемое инвесторами...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 18:03
Правительство РФ продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран
Действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в РФ продлено. Соответствующее постановление правительства подписано, сообщила пресс-служба Белого дома.

Ограничения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2025 года. Они коснутся...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 17:16
Импорт природного газа в Турцию в 2024 году вырос на 2%
Турция в 2024 году увеличила импорт природного газа на 2% - до 51,5 млрд куб. м (после 50,484 млрд куб. м в 2023 году), свидетельствует статистика Совета по регулированию энергетического рынка страны (EPDK) и оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS....    читать дальше
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30 декабря 2024 года 16:47
Объем гонконгского экспорта в ноябре увеличился на 2,1% в годовом сравнении
Объем гонконгского экспорта в ноябре увеличился на 2,1% по сравнению с тем же месяцем 2023 года, достигнув 394,7 млрд гонконгских долларов ($50,9 млрд), говорится в отчете статистического управления страны.

Рост экспорта продолжается девять месяцев подряд, однако в...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 16:31
Сбербанк подал иск к Euroclear на 10,5 млрд руб.
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Суд принял иск к производству и назначил предварительное заседание на 5 февраля, говорится в материалах картотеки дел.

Суть претензий в карточке дела не...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 16:26
Добыча нефти в Белоруссии в 2024 году выросла на 3,1%
Добыча нефти в Белоруссии в текущем году составила 1,94 млн тонн (рост на 3,1% по сравнению с 2023 годом), сообщила госкомпания "Белоруснефть". "Это рекорд последних 29 лет. Из скважин, пробуренных за этот год, белорусские нефтяники извлекли более 203 тыс. тонн сырья -...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 16:03
Правительство продлило особый порядок продажи зарубежных лекарств до конца 2025 года
Правительство России до конца следующего года продлило особый порядок продажи зарубежных лекарственных препаратов.

"До конца 2025 года продлён особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", -...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 30 декабря растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 88,22 пункта (3,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2874,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2876,88 (+3,24%) пункта, минимальное - 2814,4...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 13:49
Азиатские рынки акций завершили торги снижением
Азиатские фондовые индексы в основном снизились в понедельник при слабой активности торгов, небольшое повышение показал только китайский рынок.

"Конец года вызывает некоторое беспокойство, отчасти из-за неопределенности относительно того, как может сложиться картина...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 13:41
Большинство европейских рынков акций торгуется в минусе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов, трейдеры занимают осторожную позицию в последние дни 2024 года.

Рынок оценивает заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 13:18
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 30 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 67,39 пункта (2,418%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2854,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2858,72 (+2,59%) пункта,...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 12:46
Невозврат долгов по кредитным картам в США в январе-сентябре вырос в полтора раза
Американские банки за девять месяцев 2024 года списали $46 млрд безнадежно просроченной задолженности по кредитным картам - это на 50% больше, чем годом ранее, пишет газета Financial Times. По данным BankRegData, показатель списаний является максимальным за 14...    читать дальше
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30 декабря 2024 года 12:27
Глава ЦБ Австрии считает, что ЕЦБ может подождать со снижением ставок при усилении инфляции
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может подождать с дальнейшим снижением ключевых процентных ставок в случае материализации инфляционных рисков, связанных с ценами на энергоносители или ослаблением евро, полагает член совета управляющих ЕЦБ и глава австрийского Центробанка...    читать дальше
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