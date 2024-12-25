Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5855 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,451 руб., максимальный - 13,6985 руб. Было заключено 62052 сделки. Объем торгов составил 104078,42 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,486 руб. за юань.

25 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,40 коп. и составил 13,5855 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50374,093 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 107,534 млрд руб., или на...

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Добыча природного газа в России в ноябре продолжила ощутимый рост. Отсутствие стимулов со стороны погоды было компенсировано выгодной ситуацией в межтопливной конкуренции и промышленным спросом. Производство природного газа (прежде всего добыча "Газпрома") продолжает расти, в то... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,40 коп. и составил 13,5855 руб. Минимальный курс юаня составил 13,451 руб., максимальный - 13,6985 руб. Было заключено 62052 сделки. Объем торгов составил 104078,42... Минимальный курс юаня составил 13,451 руб., максимальный - 13,6985 руб. Было заключено 62052 сделки. Объем торгов составил 104078,42...

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 17 по 23 декабря выросли на 2,6%, сообщил Росстат в среду Рост цен замедлился, неделей ранее он составлял 3,4%. Рост цен замедлился, неделей ранее он составлял 3,4%. Лидерами по темпам роста цен по-прежнему остаются огурцы, которые подорожали на 8,3% (на 10,1%... Лидерами по темпам роста цен по-прежнему остаются огурцы, которые подорожали на 8,3% (на 10,1%... читать дальше

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Сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в чистом весе в 2024 году, по предварительным данным, составил 124,96 млн тонн, сообщил Росстат в среду. В том числе собрано 82,4 млн тонн пшеницы. В том числе собрано 82,4 млн тонн пшеницы. Это ниже показателей прошлого года, когда было собрано 144,9 млн тонн... Это ниже показателей прошлого года, когда было собрано 144,9 млн тонн... читать дальше

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Цены на сливочное масло в РФ за неделю с 17 по 23 декабря выросли на 0,6%, что соответствует динамике предыдущей недели. С начала года они повысились на 35,2%, сообщил Росстат в среду. Рост цен на яйца, ускорявшийся в последние недели, немного притормозил и составил... Рост цен на яйца, ускорявшийся в последние недели, немного притормозил и составил... читать дальше

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Производство кокса и нефтепродуктов в РФ в ноябре снизилось на 3,3% к показателю аналогичного месяца прошлого года, сообщает Росстат. При этом к октябрю 2024 года выпуск данной продукции вырос на 0,3%. При этом к октябрю 2024 года выпуск данной продукции вырос на 0,3%. Снижение производства кокса и нефтепродуктов в РФ по итогам... Снижение производства кокса и нефтепродуктов в РФ по итогам... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 17 по 23 декабря выросли на 0,35% после увеличения на 0,34% с 10 по 16 декабря и на 0,48% со 2 по 9 декабря, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 23 декабря выросли на 11,0% (общая инфляция за этот период... По отношению к началу года цены к 23 декабря выросли на 11,0% (общая инфляция за этот период... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2024 года составила 354,0 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2024 года сократилась на 25,4 млн рублей, или на 6,7%, сообщил в среду Росстат. Относительно 1 декабря 2023 года долги по зарплате... Относительно 1 декабря 2023 года долги по зарплате... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-октябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 24 трлн 254,5 млрд рублей, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат. В том числе в октябре сальдированная... В том числе в октябре сальдированная... читать дальше

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Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря, 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Из данных за 23 дня... Из данных за 23 дня... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе в отсутствие внешних ориентиров (большинство мировых рынков не работает в связи с празднованием католического Рождества) и в ожидании свежей статистики по инфляции в РФ. Фондовые индексы Японии выросли в среду, в то время как рынок... Фондовые индексы Японии выросли в среду, в то время как рынок... читать дальше

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Перевалка грузов через порты Астрахань и Оля в январе-ноябре 2024 года увеличилась на 39% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до рекордных 5,7 млн тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале. "Объем грузооборота... "Объем грузооборота... читать дальше

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Клиенты Сбербанка с начала года вложили 78,4 млрд рублей в золото, объем вложений в серебро составил 5,4 млрд рублей, сообщил банк. Всего за этот год клиенты Сбербанка купили 77,4 тонны драгоценных металлов. Из них 15% (по подсчетам, около 11,6 тонны) пришлось на... Всего за этот год клиенты Сбербанка купили 77,4 тонны драгоценных металлов. Из них 15% (по подсчетам, около 11,6 тонны) пришлось на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,18 коп. и составил 13,5839 руб. Минимальный курс юаня составил 13,485 руб., максимальный - 13,6705 руб. Было заключено 12522 сделки. Объем торгов составил 31145,19... Минимальный курс юаня составил 13,485 руб., максимальный - 13,6705 руб. Было заключено 12522 сделки. Объем торгов составил 31145,19...

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2025 года составит 16 тыс. 067 рублей за тонну, что в 1,7 раза больше, чем в декабре (9 тыс. 195,8 рубля). Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 4 тыс. 771,6 рубля за тонну с 3 тыс. 788,4 рубля в... Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 4 тыс. 771,6 рубля за тонну с 3 тыс. 788,4 рубля в... читать дальше

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