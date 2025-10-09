Доля коротких вкладов достигла рекорда

9 октября. FINMARKET.RU - По итогам августа доля коротких вкладов сроком до 180 дней в общем объеме рублевых сбережений приблизилась к 30%, сообщили "Известиям" в ЦБ. Это рекордный уровень - он в полтора раза превышает показатели начала 2025-го года, следует из данных регулятора. Эксперты видят в этом проблему для экономики, потому что слишком высокий объем коротких денег снижает возможности для развития долгосрочных проектов.

При этом у крупнейших банков эта доля может превышать средний уровень. Так, у Совкомбанка короткиезанимают 75% портфеля, ВТБ - 55%, а у банка "Дом.РФ" - 44%, уточнили представители организаций. В банке "Новиком" показатель достигает 41%, а в Почта Банке - 33%, уточнили в их пресс-службах.

Ставки по коротким вкладам сейчас существенно выше, чем по долгосрочным, поскольку рынок ожидает снижения ключевой ставки, отметили в пресс-службе ЦБ. Граждане реагируют на эти прогнозы и предпочитают размещать деньги на короткий срок.

В Банке России отмечают, что ситуация не вызывает серьезных опасений: большинство краткосрочных вкладов продлеваются по истечении срока и остаются в системе. Кроме того, у банков остается значительный запас ликвидных активов - около 27 трлн рублей на 1 сентября 2025 года, что позволяет покрыть возможный временный отток средств.

Объем коротких депозитов в августе достиг 16 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Это более чем вдвое превышает показатель того же периода прошлого года - тогда он составлял лишь 6,9 трлн рублей. Общий объем рублевых вкладов в банках сейчас достигает 58 трлн рублей. Это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Для борьбы с инфляцией ЦБ старается замедлить потребительские расходы и кредитование, чтобы снизить общий спрос. Ключевая действует двойным образом: высокие ставки делают кредиты дороже и менее доступными, а вклады - более выгодными, поэтому люди больше сберегают и меньше тратят. Преобладание коротких депозитов с высокими ставками дополнительно ограничивает возможности банков выдавать кредиты, что еще сильнее охлаждает экономику.