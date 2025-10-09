Затраты на цифровизацию бизнеса превысят 6 трлн руб.

9 октября. FINMARKET.RU - На цифровизацию за 2024 г. компании различных отраслей потратили 4,88 трлн руб., эти расходы растут ежегодно на 27–28%. А за 2025 г. инвестиции в цифровизацию предприятий могут достигнуть 6,1 трлн руб., сообщила "Ведомостям" руководитель отдела стратегической аналитики компании Usergate Юлия Косова.

Такие данные Usergate получила в ходе анализа 3,2 млн компаний крупного, среднего и малого бизнеса из семи основных отраслей – оптовая и розничная торговля, разведка и добыча полезных ископаемых, химия, финансы, металлургия, транспорт и энергетика, уточнил представитель компании. В Usergate учитывали показатели оборота отрасли, капитальных затрат и затрат на IТ.

По словам Косовой, больше всего средств направляется в интернет вещей (IoT), искусственный интеллект (ИИ) и автоматизированные системы управления производством (АСУ ТП). На решения в области инфобезопасности (ИБ) приходится около 5% затрат на цифровизацию, добавила она. Рост инвестиций связан не столько с количеством внедрений, сколько с усложнением инфраструктуры и повышением требований к надежности и управляемости цифровых систем, считает эксперт.

Наиболее активно увеличивают инвестиции в цифровизацию электротехническая промышленность, финансы, транспорт, IT-сектор, подчеркнула Косова. Это отрасли с высокой зависимостью от непрерывности процессов и данными как ключевым активом, гденапрямую повышает операционную эффективность, говорит она.