ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 102,3438 руб., евро - 106,5444 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,41,руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,08 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,99 коп. и составил 13,7985 руб. Минимальный курс юаня составил 13,638 руб., максимальный - 13,959 руб. Было заключено 81333 сделки. Объем торгов составил 126119,09... Минимальный курс юаня составил 13,638 руб., максимальный - 13,959 руб. Было заключено 81333 сделки. Объем торгов составил 126119,09...

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Темпы роста ипотеки в ноябре, по предварительным данным, замедлились до 0,4% после 0,7% в октябре, сократились выдачи и льготных, и рыночных кредитов, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора. Выдачи ипотеки с господдержкой в ноябре сократились на 18%, до... Выдачи ипотеки с господдержкой в ноябре сократились на 18%, до... читать дальше

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Российские банки в ноябре нарастили средства юрлиц на 1,6% (или 0,9 трлн рублей) - до 60,6 трлн рублей (в октябре рост составил 1,5%), говорится в комментарии ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Рублевые остатки на счетах компаний в ноябре выросли на 2,7% (1,3 трлн... Рублевые остатки на счетах компаний в ноябре выросли на 2,7% (1,3 трлн... читать дальше

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Российские банки в ноябре увеличили чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с октябрем, до 518 млрд рублей на фоне валютной переоценки из-за ослабления рубля, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. Рентабельность капитала банков выросла до 37% с... Рентабельность капитала банков выросла до 37% с... читать дальше

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Полеты из России на израильский курорт Эйлат могут возобновиться в конце февраля - начале марта 2025 года, ведутся переговоры с заинтересованными авиакомпаниями и туроператорами, сообщил в понедельник глава департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимир... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 2,4% и 3,2%, соответственно, при смешанной динамике blue chips. На внешних фондовых площадках наблюдается улучшение конъюнктуры, однако забуксовала в росте нефть В Азии в понедельник преобладала... В Азии в понедельник преобладала... читать дальше

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Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник из-за укрепления доллара США. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:32 мск подешевели на $0,73 (1%), до $72,21 за баррель. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:32 мск подешевели на $0,73 (1%), до $72,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на... Фьючерсы на нефть WTI на февраль на... читать дальше

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Какао-бобы в 2024 году могут показать самый сильный прирост цен среди всех мировых активов, опередив биткоин и фондовый рынок США, пишет MarketWatch. Какао-бобы подорожали более чем вдвое с начала года, а 18 декабря их цены поднимались до нового рекордного максимума... Какао-бобы подорожали более чем вдвое с начала года, а 18 декабря их цены поднимались до нового рекордного максимума... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре упал до 104,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ноябрьская оценка индикатора подтверждена на уровне 111,7 пункта. Ноябрьская оценка индикатора подтверждена на уровне 111,7 пункта. Эксперты в среднем... Эксперты в среднем... читать дальше

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Продажи новых домов в США в ноябре увеличились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 664 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. В октябре было реализовано 627 тыс. домов, а не 610 тыс., как сообщалось... В октябре было реализовано 627 тыс. домов, а не 610 тыс., как сообщалось... читать дальше

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ГК "ЭкоНива", ведущий производитель сырого молока в РФ, перешла в российскую юрисдикцию. Как сообщается в пресс-релизе группы, операционный бизнес и, соответственно, все активы, расположенные исключительно на территории РФ, перешли под контроль компании, находящейся... Как сообщается в пресс-релизе группы, операционный бизнес и, соответственно, все активы, расположенные исключительно на территории РФ, перешли под контроль компании, находящейся... читать дальше

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Саудовская Аравия взяла паузу по вопросу о полноформатном членстве в БРИКС, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в... "Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в... читать дальше

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ЦБ РФ хочет за счет наличных и цифровых прав расширить критерии расчета выручки экспортеров и их дочерних компаний для включения их в перечень предприятий, представляющих регулятору информацию о своих активах и обязательствах, следует из проекта указания Банка... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Вымпелком" рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов на общую сумму почти 78 млрд рублей, говорится в сообщении компании. На каждую обыкновенную акцию рекомендовано выплатить по 1,521 тыс. рублей, на привилегированную - 0,1 копейки.... На каждую обыкновенную акцию рекомендовано выплатить по 1,521 тыс. рублей, на привилегированную - 0,1 копейки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,78 коп. и составил 13,7891 руб. Минимальный курс юаня составил 13,629 руб., максимальный - 13,998 руб. Была заключена 48841 сделка. Объем торгов составил 52280,94... Минимальный курс юаня составил 13,629 руб., максимальный - 13,998 руб. Была заключена 48841 сделка. Объем торгов составил 52280,94...

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов в понедельник. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизилось на 0,38% и составило 42677,25 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:48 мск понизилось на 0,38% и составило 42677,25 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,03% - до 5928,93... Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,03% - до 5928,93... читать дальше

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