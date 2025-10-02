Свыше 700 тыс. россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году

2 октября. FINMARKET.RU - В следующем году 706 тыс. человек смогут получить свои пенсионные накопления разом. Размер такой выплаты будет зависеть от суммы денег на специальном счете, но в среднем в РФ она составит 68 тыс. рублей в 2026-м. Такие данные приводятся в материалах к проекту бюджета Соцфонда (СФР) на 2026–2028 годы, пишут "Известия"

Пенсионные накопления формировались у россиян, за которых с 2002 по 2013 год работодатели перечисляли 6% из зарплаты на лицевые счета сотрудников. С 2014-го действует мораторий, известный как заморозка накопительной части, — компании больше не могут делать такие взносы, все средства идут только в систему страховых (обычных) пенсий.

Сформированные накопления продолжают инвестироваться, поэтому суммы на лицевых счетах граждан растут. Получить их могут по заявлению мужчины с 60 лет, женщины — с 55, то есть раньше возраста выхода на пенсию (65 и 60 лет соответственно).

В России, помимо накопительной, есть также страховая и государственная пенсии (человек может получать их все). Первая назначается большинству граждан по старости — для нее нужно иметь трудовой стаж (также выдают по инвалидности и потере кормильца). Вторая — для особых категорий граждан (например, военных, космонавтов, участников Великой Отечественной войны), а также тех, у кого нет страховых выплат.

Пенсионные накопления могут быть назначены в виде:

- единовременной выплаты;

- накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно бессрочно (по сути, это доплата к страховой по старости) — в 2026-м в среднем она составит 1,6 тыс., ее, по данным проекта бюджета СФР, получат 153 тыс. человек;

- срочной пенсионной выплаты, которая начисляется ежемесячными равными платежами во время периода, который определяет сам гражданин, но не менее 10 лет (в среднем будет равна 3 тыс., в 2026-м ее назначат 41 тыс. россиян).