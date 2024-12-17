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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 7424,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3469,68 млрд руб.
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17 декабря 2024 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 7424,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3469,68 млрд руб.
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17 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 декабря составили по Российской Федерации 7424,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7128,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7823 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7462,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 декабря составили 3469,68 млрд руб. против 3465,57027 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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