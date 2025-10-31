Банки пересматривают условия по выданным кредитам

31 октября. FINMARKET.RU - Клиенты банков пожаловались на внезапные изменения условий по ссудам, выяснили "Известия" . В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к росту переплаты по ссуде. Иногда меняют и другие параметры продукта, в том числе ставку.

Чаще всего условия меняются после отключения платных пакетов, дававших льготы по кредиту. Тем не менее, это не всегда происходит в результате осознанного решения клиента — пакеты услуг могут без предупреждений отключать при несоблюдении определенных условий. В таких ситуациях банк действительно имеет право пересмотреть параметры кредита, но для клиента это легко может стать полной неожиданностью. Кроме того, людей об этом часто полноценно не информируют.

"Клиенты банков всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда условия по кредитам изменяются в одностороннем порядке: удлиняются сроки платежей, растут ставки или ежемесячные выплаты. Такие случаи не единичны", — подтвердил специалист по банковским спорам, управляющий партнер ЮК "Провъ" Александр Киселев.

Банк действительно может изменять условия по ссуде в одностороннем порядке, но только в строго установленных законом случаях — при нарушении заемщиком условий договора, подчеркнул партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Например, он может предусматривать, что даже незначительная просрочка платежа дает финансовой организации основание повысить процентную ставку.

"Это право банка обычно прописано в договоре изначально, поэтому вполне законно. Другое дело, что клиенты зачастую не читают договор. Как правило, 90% всех случаев приходится именно на эту причину", - уточнил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Менять условия, если эта возможность не прописана в договоре, банк не может, уточнил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев. Все нюансы должны быть прописаны в документах — кредиторы вряд ли пошли бы на прямые нарушения этого принципа.