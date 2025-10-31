Инвесторам предложат облигации, обеспеченные кредитками

31 октября. FINMARKET.RU - Т-банк решил упаковать часть портфеля кредитных карт в ценные бумаги: 31 октября "Т-инвестиции" открыли сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций, которые обеспечены требованиями по кредиткам, сообщил "Ведомостям" финансовый директор, заместитель председателя правления Т-банка Павел Токарев.

Это первый подобный выпуск в рамках российского законодательства - возможность осуществлять сделки с неипотечными активами в российском правовом поле появилась в июле 2014 г. До этого в России сделки секьюритизации кредитных карт были только в 2007 г., но по иностранному праву (через зарубежную структуру): бумаги выпускали банки "Хоум кредит" и "Русский стандарт".

Объем размещения - 12 млрд руб., номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб., ожидаемый срок погашения - через два года, в декабре 2027 г. Выпуск доступен для широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов, но только после прохождения тестирования. Эмитентом выступает ООО "СФО ТБ-5".

Кредитный рейтинг выпуска от АКРА - eAAA. Ставка купона фиксированная, сейчас "Т-инвестиции" называют ориентир не более 17,5% годовых (+1 п. п. к ключевой), но окончательный размер ставки будет определен после завершения сбора заявок (11 ноября, 15.00 мск). Купоны будут выплачиваться ежемесячно на первоначальный номинал. Доходность составит до 18,95% годовых с учетом реинвестирования по той же ставке.

Спрос со стороны инвесторов может быть активным, поскольку секьюритизированные бумаги дают довольно высокую доходность при вполне приемлемых рисках, считает руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка "Синара" Александр Афонин.