Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 декабря

16 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 17 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8798,03 (-128,41) руб./грамм; на серебро - 101,69 (-4,32) руб./грамм; на платину - 3067,18 (-42,04) руб./грамм; на палладий - 3192,91 (-49,32) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,36 коп. и составил 13,8617 руб. Минимальный курс юаня составил 13,686 руб., максимальный - 13,98 руб. Было заключено 109462 сделки. Объем торгов составил 170678,35... Минимальный курс юаня составил 13,686 руб., максимальный - 13,98 руб. Было заключено 109462 сделки. Объем торгов составил 170678,35...

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Депутаты Бундестага вынесли вотум недоверия правительству канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает Баварское радио. "Канцлер вынес вопрос о доверии в Бундестаге, и проиграл его, как и планировалось. Это означает: президент распустит парламент, и в феврале пройдут выборы", - отмечает... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, антироссийских санкционных новостей и сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20 декабря. Индекс МосБиржи обновил годовой минимум, упав ниже 2425... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин порекомендовал российскому бизнесу не забывать об экологических аспектах работы даже в условиях нарастающих трудностей. "Нельзя забывать и еще про один аспект нашей совместной работы - это решение экологических проблем. Я понимаю - со многими... "Нельзя забывать и еще про один аспект нашей совместной работы - это решение экологических проблем. Я понимаю - со многими... читать дальше

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Поставки "ЛУКОЙЛа" по Черному морю идут согласно графику, инцидентов не зафиксировано, заявили журналистам в компании. "ЛУКОЙЛ" внимательно следит за предупреждениями профильных органов об ухудшении погоды и уделяет повышенное внимание обеспечению безопасности в регионах... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Декабрьское заседание Федрезерва завершится в среду, и рынки практически уверены в том, что по его итогам ключевая... Декабрьское заседание Федрезерва завершится в среду, и рынки практически уверены в том, что по его итогам ключевая... читать дальше

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РФ с 1 по 16 декабря отгрузила на экспорт 1 млн 765 тыс. тонн пшеницы, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина,... Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина,... читать дальше

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Расширение применения налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, а также господдержка методов увеличения нефтеотдачи (МУН) могут обеспечить потенциал роста добычи этого сырья в России. Такое мнение высказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр... читать дальше

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Индия в ноябре 2024 года импортировала золота на $14,86 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это в 4 раза больше, чем в ноябре прошлого года, вдвое больше, чем в октябре текущего, и в целом является историческим рекордом. Ранее... Ранее... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,45 коп. и составил 13,84 руб. Минимальный курс юаня составил 13,6865 руб., максимальный - 13,971 руб. Было заключено 15414 сделок. Объем торгов составил 34024,92... Минимальный курс юаня составил 13,6865 руб., максимальный - 13,971 руб. Было заключено 15414 сделок. Объем торгов составил 34024,92...

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Банк России будет внимательно следить за масштабом замедления кредитной активности в предстоящие месяцы, при необходимости готов уточнять сроки формирования антициклической надбавки, говорится в сообщении ЦБ. Сроки могут быть уточнены, "если это будет показано для... Сроки могут быть уточнены, "если это будет показано для... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8798,03 (-128,41) руб./грамм; на серебро - 101,69 (-4,32) руб./грамм; на платину - 3067,18 (-42,04) руб./грамм; на палладий - 3192,91 (-49,32) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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"Газпром нефть" имеет запас прочности в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, но этим не могут похвастаться ее контрагенты - нефтесервисные компании и производители смежного оборудования, считает глава НК Александр Дюков. "Никому из промышленников высокая ключевая... "Никому из промышленников высокая ключевая... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 108,7016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 102,9125 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 51,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Акционеры Меткомбанка (Свердловская область) приняли решение направить 550,08 млн рублей на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2024 года, говорится в сообщении банка. На каждую ценную бумагу планируется начислить 34,38 рубля. Дата, на которую определяются лица,... На каждую ценную бумагу планируется начислить 34,38 рубля. Дата, на которую определяются лица,... читать дальше

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