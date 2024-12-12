Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 922,4 млрд руб.

12 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 922,4 млрд руб.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,55 пункта (0,221%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2518,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2547,91... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении правил проведения проверок бизнеса: предусматривается возможность создания публичных рейтингов соблюдения компаниями обязательных требований, ограничивается перечень причин для внеплановых проверок, и на законодательном... читать дальше

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Мировые продажи чипов в 2024 году могут увеличиться на 19% и составить около $627 млрд, говорится в отчете отраслевой организации World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Прежний прогноз, опубликованный в июне, предполагал рост на 16%. Пересмотр отражает более... Прежний прогноз, опубликованный в июне, предполагал рост на 16%. Пересмотр отражает более... читать дальше

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Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов в четверг вслед за подъемом большинства индексов Уолл-стрит накануне. Незначительно снизился австралийский S&P/ASX 200. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на... Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на... читать дальше

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Госдума приняла сегодня во втором и в третьем чтениях закон об увеличении штрафов за нарушения ряда положений правил дорожного движения (ПДД). Так, законом в статье 12.9 КоАП предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства... Так, законом в статье 12.9 КоАП предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения транспортного средства... читать дальше

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Внутреннее потребление товаров лесопромышленного комплекса (с учетом импорта) в январе-октябре 2024 года выросло почти на 25% относительно уровня прошлого года и составило 2,68 трлн рублей, сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров. Объем производства продукции... Объем производства продукции... читать дальше

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Рост ВВП стран Содружества Независимых Государств превысил общемировые показатели, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА. "По нашим данным статистики, за первое полугодие текущего года... читать дальше

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Минфин РФ утвердил новую редакцию решения о порядке выделения субсидий госкорпорации ДОМ.РФ в рамках программы семейной ипотеки, что позволит увеличить общую сумму лимита с 6,25 до 8,65 трлн рублей и внедрить более гибкий механизм использования банками этого лимита, говорится в... читать дальше

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Китайские власти в четверг объявили о расширении с 15 декабря программы негосударственного пенсионного страхования на всю страну, передает агентство "Синьхуа". Программа добровольного страхования дополняет государственную и реализуется по рыночным принципам при... Программа добровольного страхования дополняет государственную и реализуется по рыночным принципам при... читать дальше

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Правление Центрального банка Узбекистана на заседании в четверг приняло решение о сохранении основной ставки на уровне 13,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. По данным регулятора, в последние месяцы на фоне сохранения высокого спроса в экономике и повышательного... По данным регулятора, в последние месяцы на фоне сохранения высокого спроса в экономике и повышательного... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,74 пункта (0,746%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2531,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2547,91 (+1,41%) пункта,... читать дальше

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Банк России представит обновленный дизайн купюры номиналом 1000 рублей в конце 2025 года, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Создание банкноты - это кропотливый и сложный процесс. Сначала концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем подготовка к... "Создание банкноты - это кропотливый и сложный процесс. Сначала концептуальный дизайн, потом эскизный проект, затем подготовка к... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 106/112,42 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал на 22...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,03/105,63 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 71 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,35/104,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 172 коп.,...

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы движутся разнонаправленно в четверг в преддверии решения Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:32 мск понизился на 0,1% - до 519,42... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:32 мск понизился на 0,1% - до 519,42... читать дальше

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