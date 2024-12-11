Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 4473,5 млрд руб.

11 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 4473,5 млрд руб.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует банки и МФО при рекламе услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, указывать предупреждающую фразу: "Оценивайте свои финансовые возможности и риски". Законопроект (N600974-8) был внесен в парламент в... Законопроект (N600974-8) был внесен в парламент в... читать дальше

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В четверг, 12 декабря, ожидаются погашения по 13 выпускам облигаций на общую сумму 67,42 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В четверг, 12 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 10,94 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Американский фондовый индекс S&P 500 вырастет к концу 2025 года более чем на 8% - до 6550 пунктов, прогнозируют десять ведущих банков мира, включая Morgan Stanley, HSBC и Goldman Sachs. На закрытие торгов во вторник его значение составляло 6034,91 пункта. На закрытие торгов во вторник его значение составляло 6034,91 пункта. Такой... Такой... читать дальше

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Стоимость золота к концу 2025 году может достичь $3 тыс. за унцию даже в случае дальнейшего укрепления доллара США, прогнозирует Goldman Sachs Group. "Мы не согласны с распространенным мнением о том, что золото не может подорожать до $3 тыс. за тройскую унцию к концу... "Мы не согласны с распространенным мнением о том, что золото не может подорожать до $3 тыс. за тройскую унцию к концу... читать дальше

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Минцифры РФ рассчитывает на принятие законопроектов о предоставлении АО "Почта России" "эксклюзивных преимуществ" и оказании новых мер поддержки в весеннюю сессию Госдумы РФ, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе "правительственного часа" в Совете... читать дальше

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Подъем цен на нефть усилился днем в среду в ожидании данных о запасах топлива и инфляции в США. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 мск дорожают на $0,65 (0,9%) и торгуются на уровне $72,84 за баррель. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:35 мск дорожают на $0,65 (0,9%) и торгуются на уровне $72,84 за баррель. Фьючерсы... Фьючерсы...

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) в очередной раз понизит все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам декабрьского заседания, прогнозируют аналитики и участники рынка. Сейчас ключевая ставка по депозитам находится на уровне 3,25%, ставка... Сейчас ключевая ставка по депозитам находится на уровне 3,25%, ставка... читать дальше

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Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году до 4,9% с ожидавшихся в сентябре 5%. Как говорится в сообщении АБР, оценка повышения ВВП в следующем году была понижена до... Как говорится в сообщении АБР, оценка повышения ВВП в следующем году была понижена до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,15 пункта (0,482%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2510,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2526,19 (+0,14%) пункта,... читать дальше

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Минфин РФ разрабатывает порядок применения налоговых льгот для потребителей при заключении договоров долевого страхования жизни (ДСЖ) с участием страхователей в инвестиционном доходе сроком от 5 лет, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве. Кроме того, Минфин рассчитывает на принятие... читать дальше

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Денежные переводы физических лиц в Азербайджан в январе-сентябре 2024 года составили $848,506 млн, что на 33,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс" в Центральном банке (ЦБА). В июле-сентябре текущего года денежные переводы в... В июле-сентябре текущего года денежные переводы в... читать дальше

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Минфин РФ планирует к середине 2025 года проанализировать данные об уплате налогов транснациональными компаниями, имеющими российскую налоговую базу, с тем, чтобы определиться, есть ли необходимость донастраивать налоговое законодательство в связи с действием правил Pillar 2,... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29027 с погашением 11 сентября 2036 года составила 93,9847% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 трлн рублей по номиналу при спросе... Всего было продано бумаг на общую сумму 1 трлн рублей по номиналу при спросе... читать дальше

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Азиатский банк развития (АБР) ухудшил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2024 году до 4,9% с ожидавшихся в сентябре 5%. Как говорится в сообщении АБР, оценка повышения ВВП в следующем году была понижена до... Как говорится в сообщении АБР, оценка повышения ВВП в следующем году была понижена до... читать дальше

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Создание телеком-инфраструктуры при строительстве новых или реконструкции действующих автодорог может стать обязательным нормативным требованием, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. "Мы с Минтрансом сейчас обсуждаем,... "Мы с Минтрансом сейчас обсуждаем,... читать дальше

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