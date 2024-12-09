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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 99,4215 руб., евро - 106,304 руб.
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09 декабря 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 декабря в размере 99,4215 руб., евро - 106,304 руб.
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9 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 99,4215 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,96 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 декабря, составляет 106,304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,48 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Бензин и дизельное топливо на прошлой неделе еще больше ускорили рост стоимости на столичных АЗС, продемонстрировав самый резкий скачок в текущем году, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Средневзвешенная цена Аи-92 на московских заправках за... читать дальше
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.09 декабря 2024 года 17:54
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