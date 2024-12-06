Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4538,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3829,97 млрд руб.

6 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 декабря составили по Российской Федерации 4538,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4311,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5419,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5191,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 декабря составили 3829,97 млрд руб. против 3980,08356 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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