Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4402,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4728,73 млрд руб.

4 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 декабря составили по Российской Федерации 4402,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4166,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4867,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4625,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 декабря составили 4728,73 млрд руб. против 4660,57761 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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