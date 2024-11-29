.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 30 ноября в размере 114,3149 руб.
.
29 ноября 2024 года 17:35
ЦБ РФ установил курс евро с 30 ноября в размере 114,3149 руб.
|0
29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 182,61 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 ноября 2024 года 19:07
Оформление и возврат билетов "Аэрофлота" затруднены в данный момент из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo, сообщила пресс-служба авиакомпании. "В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел"), затруднено оформление,... читать дальше
.29 ноября 2024 года 19:05
Специалисты Роскомнадзора подтверждают сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи
Сбой в работе банковских сервисов, служб доставки и операторов связи вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов, в ближайшее время ожидается восстановление их работы, говорится в сообщении Центра мониторинга и управления сетью связи... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2-2,9%, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:47
Цены на нефть эталонных марок вернулись в "плюс" вечером в пятницу при низкой интенсивности торгов из-за праздников в США, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:24 мск... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:42
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт пшеницы из РФ с 15 февраля по 30 июня 2025 г. в размере 11 млн тонн
Таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт пшеницы из РФ с 15 февраля по 30 июня 2025 года в размере 11 млн тонн. "На заседании подкомиссии была одобрена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, зерновых культур с... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:34
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:25
ФАС скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ, привязала ее к индексам Argus
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ, привязав расчет к индексу Argus. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов и вступает в силу не ранее, чем через месяц... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:17
ПАО "ТГК-2" в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по МСФО в размере 11 млн 839 тыс. рублей против 1 млрд 746,5 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете ПАО. Выручка при этом выросла на 6,1% - до 30 млрд 632,7 млн... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:14
Единственный акционер АО "Росинфокоминвест" (инвестфонд, принадлежит государству, права акционера осуществляет Минэкономразвития РФ) принял решение о ликвидации фонда, говорится в сообщении на Федресурсе. Также утверждены сроки и процедура ликвидации, а также состав... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:08
Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства. Бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря. По ним предусмотрен новый подход к расчету... читать дальше
.29 ноября 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,32 коп. и составил 14,6849 руб. Минимальный курс юаня составил 14,52 руб., максимальный - 14,8065 руб. Было заключено 10518 сделок. Объем торгов составил 20628,2 млн...
.29 ноября 2024 года 17:56
Американские фондовые индексы немного растут в начале укороченной сессии в пятницу при сниженном объеме торгов после Дня благодарения. Dow Jones Industrial Average к 17:45 мск повысился на 0,33% и составил 44870,34 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше
.29 ноября 2024 года 17:49
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании в пятницу одобрил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины сливочного масла для России и Армении. Как сообщил торговый блок ЕЭК, для РФ квота составит не более 25 тыс. тонн (изначально... читать дальше
.29 ноября 2024 года 17:40
Антициклическая надбавка позволит банкам накопить в 2025г буфер капитала в размере 800 млрд руб. - ЦБ РФ
Введение антициклической надбавки и ее последующее повышение в 2025 году позволит банкам накопить буфер капитала в размере 800 млрд рублей, заявил на пресс-конференции в пятницу зампред ЦБ Филипп Габуния. ЦБ РФ на фоне продолжающегося роста корпоративного кредитования... читать дальше
.29 ноября 2024 года 17:40
ЦБ РФ с 30 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9151,23 (-152,53) руб./грамм; на серебро - 104,14 (-3,28) руб./грамм; на платину - 3238,79 (-41,14) руб./грамм; на палладий - 3418,92 (-33,64) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.29 ноября 2024 года 17:35
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 182,61 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.