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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 99,9971 руб.
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Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
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15 ноября 2024 года 17:10

ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 99,9971 руб.

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15 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 99,9971 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 97,91 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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Минимальный курс юаня составил 13,666 руб., максимальный - 13,85 руб. Было заключено 51474 сделки. Объем торгов составил 106300,64...
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15 ноября 2024 года 18:57
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В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций на фоне вышедшей статистики (японский Nikkei 225 подрос...    читать дальше
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15 ноября 2024 года 18:49
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Стоимость новых домов в Китае в октябре сократилась по итогам 16-го месяца подряд.

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2024 года снизился на 4,1% по отношению к сентябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса...    читать дальше
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Американские фондовые индексы падают в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем...    читать дальше
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15 ноября 2024 года 18:15
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Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе...
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15 ноября 2024 года 18:09
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Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем также ожидали снижения на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре...    читать дальше
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15 ноября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,787 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,98 коп. и составил 13,787 руб.

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15 ноября 2024 года 17:29
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15 ноября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 18.11 по 24.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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15 ноября 2024 года 17:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 ноября
ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8253,82 (-19,3) руб./грамм; на серебро - 96,42 (-1,98) руб./грамм; на платину - 3002,79 (-15,17) руб./грамм; на палладий - 2967,43 (-44,16) руб./грамм.

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15 ноября 2024 года 17:10
ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 99,9971 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 99,9971 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 97,91 коп.

Это автоматическое сообщение.
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15 ноября 2024 года 17:10
ЦБ РФ установил курс евро с 16 ноября в размере 105,7072 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 105,7072 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 120,56 коп.

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15 ноября 2024 года 17:08
Перевозки грузов через железнодорожные переходы на российско-китайской границе в январе-октябре выросли на 14,5%
Перевозки грузов в обе стороны через железнодорожные переходы на российско-китайской границе в январе-октябре 2024 года увеличились на 14,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 34 млн тонн, говорится в сообщении РЖД. Из этого объема на экспорт...    читать дальше
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15 ноября 2024 года 17:01
Рост розничных продаж в США в октябре превысил прогноз
Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics. В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,8%,...    читать дальше
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