ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 ноября в размере 99,9971 руб.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,78 коп. и составил 13,7811 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги ростом. При этом внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, а нефть отыграла большую часть дневного снижения.

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Стоимость новых домов в Китае в октябре сократилась по итогам 16-го месяца подряд.

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в октябре 2024 года снизился на 4,1% по отношению к сентябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в октябре вырос на 2,1% относительно того же месяца прошлого года и составил 731 млрд кВт.ч, по данным Государственного статистического управления.

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Американские фондовые индексы падают в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

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Индекс Empire State Manufacturing вырос в ноябре до максимальных с декабря 2021 года 31,2 пункта с минус 14,3 пункта месяцем ранее, сообщил рассчитывающий его Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Значение выше нуля говорит о повышении активности в промышленном секторе...