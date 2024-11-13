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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 98,3657 руб.
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13 ноября 2024 года 17:27
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 98,3657 руб.
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13 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 98,3657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,98 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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