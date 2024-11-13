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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 98,3657 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
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Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на ДКП
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает внести изменения в закон 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации", следует из анализа Основных направлений единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025–2027 гг., на...
 
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Высокая ключевая ставка в РФ и перспективы ее дальнейшего повышения создают риски экономического спада в ближайшее время и перехода в стагфляцию, считают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования...
 
13 ноября 2024 года 17:27

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 ноября в размере 98,3657 руб.

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13 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 ноября, составляет 98,3657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,98 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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13 ноября 2024 года 19:15
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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне ослабления рубля, негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский ASX Australia - на...    читать дальше
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13 ноября 2024 года 18:57
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13 ноября 2024 года 18:47
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По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

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Китаю в ближайшие 20 лет потребуется более 9,5 тыс. новых самолетов, что обусловлено устойчивым ростом спроса на авиаперевозки, прогнозирует Airbus. В том числе флот Китая должен пополниться 9,33 тыс. пассажирских лайнеров и 190 грузовыми самолетами. В совокупности на эти...    читать дальше
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