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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 97,9559 руб., евро - 104,2533 руб.
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13 ноября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 97,9559 руб., евро - 104,2533 руб.
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13 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 97,9559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,09 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 104,2533 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,89 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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