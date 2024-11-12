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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 97,9559 руб.
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12 ноября 2024 года 17:12
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 97,9559 руб.
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12 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 97,9559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,09 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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