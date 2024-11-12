ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 97,9559 руб.

12 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 97,9559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,09 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50723,843 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 275,496 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,12 коп. и составил 13,4955 руб. Минимальный курс юаня составил 13,446 руб., максимальный - 13,531 руб. Была заключена 25461 сделка. Объем торгов составил 65711,9 млн... Минимальный курс юаня составил 13,446 руб., максимальный - 13,531 руб. Была заключена 25461 сделка. Объем торгов составил 65711,9 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,36%, и завершил вторник в красной зоне. Индексы МосБиржи и РТС к 18:50 мск снизились на 1,03% и составили 2756,76 пункта и 886,56 пункта соответственно. Индексы МосБиржи и РТС к 18:50 мск снизились на 1,03% и составили 2756,76 пункта и 886,56 пункта соответственно. Европейские фондовые... Европейские фондовые... читать дальше

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Минсельхоз РФ готовит порядок проведения аудита зарубежных лабораторий (центров), которые исследуют направляемую в РФ подкарантинную продукцию. Уведомление о подготовке соответствующего документа размещено на сайте regulation.gov.ru. Уведомление о подготовке соответствующего документа размещено на сайте regulation.gov.ru. "Аудит лабораторий по... "Аудит лабораторий по... читать дальше

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Товарооборот продукцией АПК между РФ и Индией за 9 месяцев 2024 года вырос более чем в 1,5 раза. РФ готова наращивать поставки на индийский рынок растительных масел, животноводческой и рыбной продукции, а также пшеницы и зернобобовых культур, сообщает Минсельхоз РФ по итогам... читать дальше

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Объем перевозки грузов речным транспортом в РФ по итогам завершающейся навигации увеличился более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил журналистам замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Федор... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо снижаются в начале торгов во вторник. Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск снизился на 0,1% и составлял 44248,64 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка уменьшилось на 0,1% - до 5996,83 пункта. Индекс Nasdaq... Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск снизился на 0,1% и составлял 44248,64 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка уменьшилось на 0,1% - до 5996,83 пункта. Индекс Nasdaq... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,88 коп. и составил 13,4871 руб. Минимальный курс юаня составил 13,416 руб., максимальный - 13,5235 руб. Было заключено 11642 сделки. Объем торгов составил 27199,06... Минимальный курс юаня составил 13,416 руб., максимальный - 13,5235 руб. Было заключено 11642 сделки. Объем торгов составил 27199,06...

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Американская General Motors в следующем году начнет продажи нового полностью электрического трехрядного представительского внедорожника Cadillac Vistiq, который она называет "маленьким Escalade", передает CNBC. Его стоимость в базовой комплектации составит $78,79 тыс.... Его стоимость в базовой комплектации составит $78,79 тыс....

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Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 г. уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743 млн тонн, сообщила Ассоциация морских торговых портов (АСОП). Объём перевалки сухогрузов составил за отчетный период 370,8 млн... Объём перевалки сухогрузов составил за отчетный период 370,8 млн... читать дальше

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Эксперты зернового рынка сделали первые оценки размера квоты на экспорт зерна, которая будет действовать в РФ с 15 февраля по 30 июня 2025 года. В зависимости от темпов экспорта в ближайшие месяцы наиболее вероятный прогноз составляет 10-12 млн тонн, при этом разброс оценок - от... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8266,26 (-209,04) руб./грамм; на серебро - 98,62 (-0,74) руб./грамм; на платину - 3064,32 (-44,06) руб./грамм; на палладий - 3117,86 (-72,41) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Поставки жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не участвующих в соглашении ОПЕК+, в 2024 году увеличатся на 1,23 млн б/с - до 53,07 млн б/с, а в 2025 году еще на 1,11 млн б/с - до 54,17 млн б/с, прогноз по сравнению с предыдущем месяцем не изменен, говорится в отчете... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 97,9559 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 104,2533 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,89 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-835 на 17 млрд 717,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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