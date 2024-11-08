ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 98,0726 руб., евро - 105,5679 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 105,5679 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,07 коп.

8 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 98,0726 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,10 коп.

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Госкорпорация "ДОМ.РФ" за 9 месяцев 2024 года заработала 58,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 58,1% больше результата за тот же период прошлого года, рентабельность капитала составила 22,3%, свидетельствует отчетность "ДОМ.РФ". Российские власти в 2025 году... Российские власти в 2025 году... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,13 пункта (1,417%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2728,76 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2748,31 (+2,14%) пункта,... читать дальше

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Австралийский банк Australia & New Zealand Banking Group Ltd. за финансовый год, который завершился 30 сентября, снизил чистую прибыль на 8% из-за повышения расходов, а также влияния на потребителей высоких процентных ставок и инфляции. Чистая прибыль составила 6,54... Чистая прибыль составила 6,54... читать дальше

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Международные резервы России на 1 ноября составили $632,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 25 октября международные резервы равнялись $628,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд, или на 0,7%, главным образом за счет положительной... По состоянию на 25 октября международные резервы равнялись $628,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд, или на 0,7%, главным образом за счет положительной... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,06/99,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал...

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Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в 1-м полугодии 2025 финансового года снизил выручку на 1,4%, что оказалось хуже ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в апреле-сентябре составила 10,077 млрд... Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в апреле-сентябре составила 10,077 млрд... читать дальше

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АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в январе-октябре 2024 года произвело 402 тыс. декалитров (дал) продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии. По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было произведено 364 тыс. дал... По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было произведено 364 тыс. дал... читать дальше

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В октябре рост промпроизводства в РФ составил, согласно ожиданиям экономистов, 3,1% в годовом выражении, месячная инфляция - 0,79%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в октябре, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих... читать дальше

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По итогам т3-го квартала чистая прибыль крупнейшего китайского производителя чипов - Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - выросла относительно того же периода прошлого года на 58% - до $148,8 млн, сообщается в отчетности. Выручка выросла на 34% и... Выручка выросла на 34% и... читать дальше

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В понедельник, 11 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 2,31 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 11 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 11 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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ОАО "РЖД" намерено снизить в ноябре количество рабочего парка для сокращения избыточного количества грузовых вагонов на сети и увеличения скорости доставки грузов и порожних вагонов, сообщил "Интерфаксу" источник на железнодорожном рынке. Так, до 1 декабря монополия... Так, до 1 декабря монополия... читать дальше

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Требования к минимальному размеру активов небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) могут увеличить вдвое, следует из законопроекта о введении института НППУ, подготовленного ко второму чтению; "Интерфакс" ознакомился с документом. Документ (№673197-8) был внесен... Документ (№673197-8) был внесен... читать дальше

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Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам девяти месяцев текущего года сократил чистую прибыль на 11,9%, нарастив выручку на 0,5%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-сентябре понизилась до 346,4 млн евро с 393 млн евро за... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-сентябре понизилась до 346,4 млн евро с 393 млн евро за... читать дальше

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