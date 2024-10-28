ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 октября в размере 96,6657 руб., евро - 104,8094 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 104,8094 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,55 коп.

28 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 96,6657 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,45 коп.

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Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов, иена дешевеет на результатах парламентских выборов в Японии. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчеты о динамике ВВП США и еврозоны за третий квартал. Кроме того, будут обнародованы предварительные данные об... Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчеты о динамике ВВП США и еврозоны за третий квартал. Кроме того, будут обнародованы предварительные данные об... читать дальше

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За два года вклад креативных индустрий в столичную экономику вырос на 35%, количество занятых в сфере увеличилось на рекордные 12% за последний год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%. Налоговые... "Вклад креативных индустрий в экономику Москвы за два года вырос на 35%. Налоговые... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 октября составили по Российской Федерации 9718,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9488,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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"Московская биржа" не фиксирует снижения интереса компаний к выходу на IPO, но часть эмитентов сейчас берут паузу, чтобы оценить спрос инвесторов, свою справедливую стоимость и инвестиционные планы в условиях цикла повышения ставки ЦБ. "Интерес к выходу на рынок не... "Интерес к выходу на рынок не... читать дальше

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ВТБ с 28 октября повысил ставку по сберегательным продуктам в рублях в среднем на 1 процентный пункт (п.п), говорится в сообщении госбанка Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода - до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие... Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода - до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие... читать дальше

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8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-825 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы растут в понедельник, трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,9% в ходе торгов. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,9% в ходе торгов. Правящая коалиция Японии, состоящая из... Правящая коалиция Японии, состоящая из... читать дальше

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Россияне за 9 месяцев этого года купили в рознице 553,8 млн декалитров (дал) пива, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль. Продажи пивных напитков за этот период выросли на 13,3%, до 77,2 млн дал. Продажи пивных напитков за этот период выросли на 13,3%, до 77,2 млн дал. Наиболее... Наиболее... читать дальше

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Потенциал поставок икры минтая из РФ в Китай оценивается до 5 тыс. тонн, сообщает Ассоциация добытчиков минтая (АДМ). Ежегодно российские рыбаки производят порядка 35 тыс. тонн икры минтая и сохраняются мировое лидерство в этом сегменте. Отраслевое объединение нацелено... Отраслевое объединение нацелено... читать дальше

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Нефть теряет в цене 4,5% на торгах в понедельник, рынок оценивает новости с Ближнего Востока. Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Тот факт,... Тот факт,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $770 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $71,98 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 42,6 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 87 выпускам облигаций на общую сумму 15,44 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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"ПАО "Россети Волга" в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 2,5 млрд рублей, это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 6,3% - до 59,7 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на... Выручка выросла на 6,3% - до 59,7 млрд рублей. Себестоимость увеличилась на... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Nasdaq увеличился за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones оказало снижение котировок акций банков. Nasdaq увеличился за счет подъема технологического сектора, в то время как негативное влияние на Dow Jones оказало снижение котировок акций банков. Объем заказов на товары длительного... Объем заказов на товары длительного... читать дальше

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