Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6491,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4321,63 млрд руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 октября составили по Российской Федерации 6491,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6196,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6176,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5916,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 октября составили 4321,63 млрд руб. против 4258,3498 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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