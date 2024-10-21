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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6176,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4258,35 млрд руб.
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21 октября 2024 года 09:30
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6176,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4258,35 млрд руб.
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21 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 6176,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5916,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6154,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5893,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 октября составили 4258,35 млрд руб. против 4312,44455 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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