Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6176,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4258,35 млрд руб.

21 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 6176,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5916,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6154,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5893,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 октября составили 4258,35 млрд руб. против 4312,44455 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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