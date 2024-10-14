Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5734,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4534,2 млрд руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 октября составили по Российской Федерации 5734,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5471,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5545,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5275,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 октября составили 4534,2 млрд руб. против 4524,35859 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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