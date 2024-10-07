ЦБ РФ установил курс евро с 8 октября в размере 105,3069 руб.

7 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 105,3069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,45 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52132,034 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 273,336 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,75 коп. и составил 13,5512 руб. Минимальный курс юаня составил 13,395 руб., максимальный - 13,59 руб. Была заключена 52531 сделка. Объем торгов составил 81084,86 млн... Минимальный курс юаня составил 13,395 руб., максимальный - 13,59 руб. Была заключена 52531 сделка. Объем торгов составил 81084,86 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением под давлением продаж игроков, фиксирующих прибыль после роста с конца прошлой недели, сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос... читать дальше

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Ведомства обсуждают продление льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть по трудноизвлекаемым запасам - баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям, а также для месторождения им.Филановского, сообщили "Интерфаксу" несколько... читать дальше

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Подъем цен на нефть продолжается вечером в понедельник на опасениях перебоя поставок в случае эскалации на Ближнем Востоке. "Напряженность на Ближнем Востоке продолжит влиять на рынок в ближайшие сессии, поскольку трейдеры хотят большей ясности относительно того, как... "Напряженность на Ближнем Востоке продолжит влиять на рынок в ближайшие сессии, поскольку трейдеры хотят большей ясности относительно того, как... читать дальше

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Запрет на продажу вейпов несовершеннолетним в РФ не работает полноценно, что приводит к широкому распространению употребления вейпов среди подростков, одним из вариантов могло бы стать введение полного запрета на оборот этого вида продукции по примеру некоторых стран... читать дальше

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Доходность казначейских облигаций США продолжает расти на фоне сильных данных по американскому рынку труда. Процентная ставка 10-летних US Treasuries по данным на 18:10 мск составляет 4,022% годовых против 3,962% на закрытие предыдущей сессии. Она поднялась выше отметки в 4%... читать дальше

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Российские туристы занимают первое место по турпотоку в Белоруссию, пассажиропоток на рейсах между странами превысил миллион человек в январе-августе этого года, сообщил председатель правления Республиканского союза туриндустрии Белоруссии (РСТИ) и представитель Российского... читать дальше

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Рынок биологически активных добавок (БАД) в РФ требует более активного внимания со стороны регулирующих органов, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут. "Люди хотят это (БАДы) принимать, это красиво, на этикетках написано что-то такое хорошее. Но нам кажется, что не... читать дальше

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Резервные активы Банка Эстонии по состоянию на 30 сентября составили 2,1 млрд евро против 2,139 млрд евро в конце августа, сообщается в статистических материалах центробанка. Ранее сообщалось, что резервные активы центробанка страны на конец 2023 года были равны 2,35... Ранее сообщалось, что резервные активы центробанка страны на конец 2023 года были равны 2,35... читать дальше

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Сумма привлеченных с помощью экспорта медицинских услуг средств за шесть месяцев текущего года составила $1,4 млрд; к концу года эта сумма может достигнуть $3 млрд, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Насколько отечественное здравоохранение сегодня стало... "Насколько отечественное здравоохранение сегодня стало... читать дальше

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Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в январе-сентябре 2024 года составило 163,1 тыс., что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года (174,9 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. В... В... читать дальше

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Рынок акций США начал неделю в минусе. Инвесторы ждут статданных и следят за корпоративными новостями. Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые... Позднее на этой неделе будут опубликованы данные о потребительских ценах (индекс CPI) и ценах производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах за сентябрь, которые... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8184,83 (+109,13) руб./грамм; на серебро - 99,02 (+2,94) руб./грамм; на платину - 3063,85 (+59,46) руб./грамм; на палладий - 3113,26 (+108,87) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 105,3069 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 октября, составляет 96,0649 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 119,49 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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