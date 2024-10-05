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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 94,87 руб., евро - 104,7424 руб.
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05 октября 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 94,87 руб., евро - 104,7424 руб.
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5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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