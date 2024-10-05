ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 октября в размере 94,87 руб., евро - 104,7424 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,40 коп.

5 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп.

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Спрос на авто с пробегом в сентябре 2024 года вырос на 12,3%, свидетельствую данные "Авито Авто". При этом средняя цена осталась прежней и составила 950 тыс. рублей. Самыми востребованными марками в сентябре стали ВАЗ (Lada) с долей 26,94%, Toyota (6,88%), Kia (5,71%),... Самыми востребованными марками в сентябре стали ВАЗ (Lada) с долей 26,94%, Toyota (6,88%), Kia (5,71%),... читать дальше

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Первый осенний месяц оказался для рынка коллективных инвестиций более успешным, чем все летние. По оценке "Коммерсанта", основанной на данных InvestFunds, по итогам сентября 2024 года из 162 крупных розничных фондов (БПИФы и ОПИФы с активами свыше 500 млн руб.) лишь у 17 из них... читать дальше

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Минстрой России и Фонд развития территорий (ФРТ) разработали законопроект по переселению граждан из аварийных домов, сообщили "Известиям" в пресс-службе ППК "Фонд развития территорий". В настоящее время он проходит процедуру общественных обсуждений. Планируется, что, в... Планируется, что, в... читать дальше

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В Москве продолжается благоустройство территорий рядом со станциями метро Троицкой линии, МЦД Перово, "Бибирево" и вокзалом Серп и Молот, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Работы проходят рядом с шестью станциями Троицкой линии метро. Обновят сквер у станции "Генерала... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов электронной промышленности с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. Становление отечественной электронной индустрии началось в середине прошлого столетия, её история полна... Становление отечественной электронной индустрии началось в середине прошлого столетия, её история полна... читать дальше

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В Казахстане сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива, дефицита нефтепродуктов нет, сообщил в воскресенье министр энергетики Алмасадам Саткалиев. "У нас есть более чем 27-дневный запас дизельного топлива, 45-дневный запас бензина и авиационного керосина. Мы... читать дальше

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Жители столицы в июле-сентябре этого года оформили в собственность более 5 га земли со скидкой в 60%, предназначенной для возведения частных жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "В третьем... "В третьем... читать дальше

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В 3-м квартале 2024 года продажи автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей увеличились на 22% в годовом сравнении, свидетельствую данные "Авито Авто". По сравнению со 2-м кварталом 2024 года показатель вырос на 12,5%. Лидером по продажам стала Toyota... Лидером по продажам стала Toyota... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 94,87 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,62 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 октября, составляет 104,7424 руб. По сравнению с...

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Наличие свободного потока информации между Россией и Африкой, в частности Маврикием, поможет построить успешную кооперацию между данными странами, у Москвы есть много возможностей и удобных инструментов для инвестирования в экономику республики, сообщил посол этой страны в... читать дальше

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Потребность Индии в российских удобрениях для отрасли сельского хозяйства достаточно велика, заявил посол республики в Российской Федерации Винай Кумар. "Мы покупаем соевые продукты и хотели бы покупать удобрения (у России). Готовы закупать тот объем удобрений, который... "Мы покупаем соевые продукты и хотели бы покупать удобрения (у России). Готовы закупать тот объем удобрений, который... читать дальше

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В Туркменистане за девять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП на уровне 6,3%, заявил вице-премьер республики Ходжамырат Гелдимырадов. "В результате принимаемых программных мер за девять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП, который составил 6,3%", -... "В результате принимаемых программных мер за девять месяцев обеспечен стабильный темп роста ВВП, который составил 6,3%", -... читать дальше

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Мозамбик планирует наладить сотрудничество с экспертами в сельском хозяйстве и инвесторами из России, готов проработать механизмы сотрудничества, сообщил посол Мозамбика в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха. "Мы хотим получать не продукты из России, а специалистов, чтобы их... "Мы хотим получать не продукты из России, а специалистов, чтобы их... читать дальше

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Республика Кения намерена реализовывать с Россией проекты в ряде сфер экономики, заявил чрезвычайный и полномочный посол Кении в РФ Питер Мутуку Матуки. "Я вижу огромную возможность развития наших взаимоотношений с Россией. Мы должны воспользоваться теми перспективами, которые... читать дальше

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На четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4) появилась вторая по счету "Иволга 4.0", до конца года на диаметре запустят еще десять таких поездов, сообщили в столичном департаменте транспорта. "На четвертый диаметр вышла вторая по счету "Иволга 4.0", до... "На четвертый диаметр вышла вторая по счету "Иволга 4.0", до... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность... "Ваша профессия является одной из самых благородных и востребованных. Вы не просто даёте ученикам разносторонние знания и возможность... читать дальше

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