- доля проблемных активов в банковской системе превышает 10%;
- клиенты массово снимают деньги со счетов и вкладов;
- для предотвращения последствий после вышеуказанных ситуаций проводится срочная реорганизация или национализация значительной части финорганизаций (более 10%) либо крупная разовая поддержка - свыше 2% ВВП - со стороны государства или компаний.
СЕГОДНЯ:
05 декабря 2025 года 09:25
Рост просроченных долгов грозит банковским кризисом
|0
Владимир Гердо/ТАСС
5 декабря. FINMARKET.RU - В России усиливаются риски системного банковского кризиса на фоне роста просроченных кредитов, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут "Известия". Системный банковский кризис может возникнуть в России до октября следующего года. Такой риск аналитики ЦМАКП оценивают как средний, говорится в их докладе "Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?". Согласно докладу, системный банковский кризис - это ситуация, когда происходит хотя бы одно из следующих событий:
Опубликовано Финмаркет
