Новак: в этом году инфляция в РФ ожидается на уровне 6% или чуть выше

5 декабря. FINMARKET.RU -замедляется быстрыми темпами, в 2025 году ожидается на уровне 6%, может, чуть выше, озвучил журналистам текущие оценки правительства вице-премьер РФ Александр

"Инфляция замедляется быстрыми темпами. За последнюю неделю она составила всего 0,04% - это значительно меньше целевого таргета, который Центральный банк ставит, если говорить о недельной инфляции (с очисткой от сезонности в пересчете на год)", - сказал он.

"На конец года мы ожидаем, что уровень инфляции составит от 6%, может быть, чуть выше. Посмотрим, как будет сейчас в декабре месяце", - озвучил Новак текущие оценки.

"А в целом меры, которые предпринимают ЦБ, правительство оказывают влияние на снижение инфляции, и президент об этом говорил на форуме "Россия зовет!", - добавил он.

Как сообщалось, рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября. С начала года цены в РФ к 1 декабря выросли на 5,27%.

Из данных за ноябрь и начало декабря этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 1 декабря замедлилась до 6,61% с 6,92% на 24 ноября, оценивало годовую инфляцию Минэкономразвития.

ЦБ в октябре поднял свойпо инфляции на 2025 год до 6,5-7% с 6-7%, на 2026 год - до 4-5% с 4%, тем самым сместив достижение таргета по инфляции на 2027 год.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на форуме ВТБ "Россия зовет!", заявил, что инфляция в РФ в 2025 году будет ниже прогнозов и составит около 6%. "Снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и ЦБ", - сказал он.